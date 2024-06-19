Aşırı Sıcaklar Yüzünden Hac İbadeti İçin Mekke'ye Giden Hacıların Bir Kısmı Hayatını Kaybetti Bir Kısmı Kayıp
Aşırı Sıcaklar Yüzünden Hac İbadeti İçin Mekke'ye Giden Hacıların Bir Kısmı Hayatını Kaybetti Bir Kısmı Kayıp
Suudi Arabistan'da 50 derecenin üstüne çıkan sıcaklıklar sebebiyle hacı adayları zorluklar yaşıyor. Türkiye'den giden hacı adaylarının arasında kayıplar da var, vefat edenler de...
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Tüm dünyadan Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen müslümanlar Mekke'ye akın ederken, kötü haberler de arka arkaya geliyor. BBC kaynaklarına göre geçtiğimiz gün sıcaklar yüzünden 17 Ürdün vatandaşı hacı hayatını kaybederken, 17 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.
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Bazı kaynaklar ise Suudi Arabistan'da 50 dereceyi aşan sıcaklar sebebiyle 41 hacı adayının hayatını kaybettiğini iddia ediyor.
Kutsal ibadet sırasında vefat edenlerin dışında kayıpların da olduğu biliniyor. Sosyal medyada kayıpların yakınları, ailelerini aramaya devam ediyor.
Türkiye'den giden hacı adayı Mediha Yiğit'in ibadet sırasında bayıldığı ve ardından hiçbir haber alınamadığı kızı ve torunu tarafından bu şekilde duyuruldu.
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Fahrettin Temur isimli hacı adayının kayıp ilanından sonra bulundu
Bir kayıp duyurusu daha...
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Yine kayıp olarak aranan Yasin Kılınç'ın cenazesine ise bugün ulaşıldı.
Cidde Başkonsolosluğu, Hac ibadeti için bölgede bulunan ve kaybolan yakınlarını arayanlar için şöyle bir duyuru yayınladı 👇
SON DAKİKA: Maalesef Mediha Yiğit'in vefat haberi de yakınları tarafından duyuruldu.
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