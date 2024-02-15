Arkadaşının Taklidini Yaparak Eski Sevgilisini Instagram'dan Engellemesi İçin Güzel Güzel Uyaran Kadın

İstanbul'da Bir Kadını Taciz Eden Şahıs Otobüsteki Yolcular Tarafından Linç Edilmekten Son Anda Kurtuldu

Daha Güzel Vücuda Sahip Olmak İçin Meme Dikleştirme ve Silikon Ameliyatı Olan Kadının Hayatı Karardı