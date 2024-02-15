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Arkadaşının Taklidini Yaparak Eski Sevgilisini Instagram'dan Engellemesi İçin Güzel Güzel Uyaran Kadın

Arkadaşının Taklidini Yaparak Eski Sevgilisini Instagram'dan Engellemesi İçin Güzel Güzel Uyaran Kadın

Instagram Tiktok
Arya
Arya - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 09:22

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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, bir kadın arkadaşını eski sevgilisini Instagram'dan engellemesi için güzel güzel uyarırken görülüyor.

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Eski sevgilisini Instagram'dan engellemeyerek arkadaş olarak kalan arkadaşının taklidini de yapan kadın, engellediği zaman neler olacağını da bir güzel kurguluyor.

Eski sevgilisini Instagram'dan engellemeyerek arkadaş olarak kalan arkadaşının taklidini de yapan kadın, engellediği zaman neler olacağını da bir güzel kurguluyor.

Sürekli olarak eski sevgilisine dönerek yoran arkadaşlara sahip insanların çok iyi anlayacağı kadının o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu...

Sürekli olarak eski sevgilisine dönerek yoran arkadaşlara sahip insanların çok iyi anlayacağı kadının o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu...

İşte o anlar: 👇

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