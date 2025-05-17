Arka Sokaklar'a Geri Dönen Oyuncudan Survivor'daki Aşk İddialarına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
17 Mayıs Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2018'de yayınlanan Karadeniz dizisi Sen Anlat Karadeniz, yayınlandığı döneme damga vurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yıl 69.'su düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının finali başladı.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Survivor'da şimdi de Aycan'ın Adem'e trip atmasına şahit olduk!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta 100. bölümüyle ekrana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz haftalarda Arka Sokaklar kadrosuna 11 yıl sonra bir oyuncunun geri döneceğini duyurmuştuk.
Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı'yı bir süredir ekranlarda göremiyorduk.
Survivor All Star'da final adım adım yaklaşırken tansiyon da giderek yükseliyor.
Kızılcık Şerbeti son bölümüyle sosyal medyanın gündeminde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın