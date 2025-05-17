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Arka Sokaklar'a Geri Dönen Oyuncudan Survivor'daki Aşk İddialarına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Arka Sokaklar'a Geri Dönen Oyuncudan Survivor'daki Aşk İddialarına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Arka Sokaklar Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.05.2025 - 00:51

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

17 Mayıs Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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2018'de yayınlanan Karadeniz dizisi Sen Anlat Karadeniz, yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

2018'de yayınlanan Karadeniz dizisi Sen Anlat Karadeniz, yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Sen Anlat Karadeniz senaristleri Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Yılmaz yine bir Karadeniz dizisi kaleme alacak.

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Bu yıl 69.'su düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının finali başladı.

Bu yıl 69.'su düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının finali başladı.

Finalde 26 ülkenin yarıştığı yarışma, geçen senenin birincisi olan Nemo'nun ülkesi İsviçre'de gerçekleşiyor. Yarışma ilk yarı finali 13 Mayıs Salı günü, ikincisi ise 15 Mayıs’ta yapılmıştı. Finale kalan ülkeler performanslarını sergilemeye başladı.

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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...

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Survivor'da şimdi de Aycan'ın Adem'e trip atmasına şahit olduk!

Survivor'da şimdi de Aycan'ın Adem'e trip atmasına şahit olduk!

Sedat ve İsmail düellosunda Adem'e Ayşe'yi yanağından öptüğü için trip atan Aycan, ayrıca 'Tercih yapıp sonra kızı kolunun altına almak mı? Hala yanağından öpmek mi?' dedi. Adem ise Aycan'a 'Çok bariz bir tercih yaptım. Bunu sen de biliyorsun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta 100. bölümüyle ekrana geldi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta 100. bölümüyle ekrana geldi.

100. bölüm için parti düzenleyen ekibin yanı sıra dizinin sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıldı. Kızılcık Şerbeti YouTube hesabında yapılan 100. bölüm kutlamalarındaki bir hata 'Admin diziyi izlemiyor mu?' sorusunu akıllara getirdi.

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Geçtiğimiz haftalarda Arka Sokaklar kadrosuna 11 yıl sonra bir oyuncunun geri döneceğini duyurmuştuk.

Geçtiğimiz haftalarda Arka Sokaklar kadrosuna 11 yıl sonra bir oyuncunun geri döneceğini duyurmuştuk.

Kanal D'nin 20. sezon onayı alan efsanevi dizisi Arka Sokaklar'da bir oyuncu tam 11 yıl sonra kadroya geri dönüyor. Mesut'un baş düşmanı, dizinin psikopatı Cevher'in geri dönüşü haftalar önce duyurulurken Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında Cevher Şanlı'yı gördük.

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Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı'yı bir süredir ekranlarda göremiyorduk.

Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı'yı bir süredir ekranlarda göremiyorduk.

Sevenlerine güzel haber Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş, yakışıklı oyuncunun yeni dizisini duyurdu.

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Survivor All Star'da final adım adım yaklaşırken tansiyon da giderek yükseliyor.

Survivor All Star'da final adım adım yaklaşırken tansiyon da giderek yükseliyor.

En son yarışmaya Batuhan Karacakaya ve İsmail Balaban kavgası damgasını vurmuştu. Batuhan'a şiddet gösteren İsmail'in cezası belli oldu ancak bu ceza ona pek de iyi gelmedi.

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Kızılcık Şerbeti son bölümüyle sosyal medyanın gündeminde.

Kızılcık Şerbeti son bölümüyle sosyal medyanın gündeminde.

Kızılcık Şerbeti sezon finaline az bir zaman kala yine sosyal medyanın gündemine yerleşti. Geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümde Doğa ve Nursema sahnesi olay oldu. Doğa'nın Nursema'ya verdiği ayar yorum topladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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