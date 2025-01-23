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Apartmandaki Boş Yangın Dolabına Böyle İsyan Etti: Ne Hortum Ne Su!

Apartmandaki Boş Yangın Dolabına Böyle İsyan Etti: Ne Hortum Ne Su!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 20:34

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Ankara’da yaşayan İsmail Onur Akdağ, oturduğu apartmandaki yangın dolabını açtığında gördüğü eksiklik karşısında isyan etti. Yangın dolabında hortum olmadığını ve su sisteminin bağlanmadığını fark eden Akdağ, durumu sosyal medya üzerinden paylaştı. 2006 yılından beri bu şekilde kullanılan apartmanın nasıl iskan raporu aldığına tepki gösteren Akdağ, olası bir yangında can kayıplarının bu tür ihmallerden kaynaklandığını vurguladı.

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Ankara’da yaşayan İsmail Onur Akdağ, oturduğu apartmanın yangın güvenliğini sorgulatan bir detayı ortaya çıkardı. Yangın dolabını açarak sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Akdağ, “Nerede bunun hortumu? Bak çeşmesini açayım. Şimdi bu binaya kim yangın raporunu verdi?” diyerek tepki gösterdi.

Ankara’da yaşayan İsmail Onur Akdağ, oturduğu apartmanın yangın güvenliğini sorgulatan bir detayı ortaya çıkardı. Yangın dolabını açarak sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Akdağ, “Nerede bunun hortumu? Bak çeşmesini açayım. Şimdi bu binaya kim yangın raporunu verdi?” diyerek tepki gösterdi.

Akdağ, 2006 yılından beri müteahhit tarafından tamamlanmayan eksiklerin ciddi ihmallere yol açtığını belirtti. Ayrıca bu tür eksikliklerin büyük felaketlere davetiye çıkardığını ifade ederek, “76 tane, 79 tane insan hayatını kaybetti. İşte bu sebeplerden dolayı oluyor. Anladınız mı? Bu sebep, bu ihmallerden dolayı oluyor. ” dedi.

Akdağ, 2006 yılından beri müteahhit tarafından tamamlanmayan eksiklerin ciddi ihmallere yol açtığını belirtti. Ayrıca bu tür eksikliklerin büyük felaketlere davetiye çıkardığını ifade ederek, “76 tane, 79 tane insan hayatını kaybetti. İşte bu sebeplerden dolayı oluyor. Anladınız mı? Bu sebep, bu ihmallerden dolayı oluyor. ” dedi.

İşte o anlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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