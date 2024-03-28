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Antalya Serik Belediye Başkan Adayı, Kendisine Oy Vermeyeceğini Söyleyen Vatandaşı Yumrukladı

Antalya Serik Belediye Başkan Adayı, Kendisine Oy Vermeyeceğini Söyleyen Vatandaşı Yumrukladı

Antalya
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.03.2024 - 17:35

Antalya’nın Serik Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkan Adayı Enver Aputkan, seçim çalışmaları sırasında kızını haksız yere işten çıkardığını öne sürüp oy vermeyeceğini söyleyen Muhammet Büyükkaya’yı (70) tartaklayıp, yumruk attı.

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Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada emekli esnaf Muhammet Büyükkaya (70) ile karşılaştı.

Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada emekli esnaf Muhammet Büyükkaya (70) ile karşılaştı.

Büyükkaya, iddiaya göre kızını haksız yere işten çıkardığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi.

Büyükkaya, iddiaya göre kızını haksız yere işten çıkardığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine tartışma yaşandı. Çevredekiler araya girip, Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı.

Bunun üzerine tartışma yaşandı. Çevredekiler araya girip, Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı.

Ancak bu sırada Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak, tartakladı.

Ancak bu sırada Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak, tartakladı.

Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.

Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.
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O anlar, cep telefonu kamerasına şu şekilde yansıdı.

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Selver.1994.06

Kendilerinden olmayana küfür ederler hakaret ederler dövüp böyle yumruk atarlar ve oy almaya da devam ederler dediğim gibi aşırı derecede güç zehirlenmesi ya... Devamını Gör

ZrDeli

biz onlara göre vatan haini, terörist falanız o yüzden rahatlar

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