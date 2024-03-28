Antalya Serik Belediye Başkan Adayı, Kendisine Oy Vermeyeceğini Söyleyen Vatandaşı Yumrukladı
Antalya Serik Belediye Başkan Adayı, Kendisine Oy Vermeyeceğini Söyleyen Vatandaşı Yumrukladı
Antalya’nın Serik Belediye Başkanı ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkan Adayı Enver Aputkan, seçim çalışmaları sırasında kızını haksız yere işten çıkardığını öne sürüp oy vermeyeceğini söyleyen Muhammet Büyükkaya’yı (70) tartaklayıp, yumruk attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada emekli esnaf Muhammet Büyükkaya (70) ile karşılaştı.
Büyükkaya, iddiaya göre kızını haksız yere işten çıkardığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi.
Bunun üzerine tartışma yaşandı. Çevredekiler araya girip, Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı.
Ancak bu sırada Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak, tartakladı.
Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
O anlar, cep telefonu kamerasına şu şekilde yansıdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Kendilerinden olmayana küfür ederler hakaret ederler dövüp böyle yumruk atarlar ve oy almaya da devam ederler dediğim gibi aşırı derecede güç zehirlenmesi ya... Devamını Gör
biz onlara göre vatan haini, terörist falanız o yüzden rahatlar
MEZBAHANEDEN KAÇMIŞ BÜYÜK İHTİMALLE