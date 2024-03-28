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Fatih Altaylı: "Selamun Aleyküm Hoşuma Gitmiyor, Zoruma Gidiyor, Uzun ve Gereksiz"

Fatih Altaylı: "Selamun Aleyküm Hoşuma Gitmiyor, Zoruma Gidiyor, Uzun ve Gereksiz"

Fatih Altaylı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.03.2024 - 17:17

Youtube’da yorumlarına devam eden gazeteci Fatih Altaylı’nın son videosunda söylediği “Selamun Aleyküm benim kullandığım bir jargon değil. Hoşuma gitmiyor, zoruma gidiyor. Uzun ve gereksiz” sözlerine sosyal medyada yüzlerce yorum yağdı. 

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Fatih Altaylı, HaberTürk’ten ayrıldıktan sonra herhangi bir televizyon ile anlaşmadı, kendi Youtube kanalını kurdu ve yorumlarıyla her gün en çok konuşulan isimlerden olmaya devam etti.

Fatih Altaylı, HaberTürk’ten ayrıldıktan sonra herhangi bir televizyon ile anlaşmadı, kendi Youtube kanalını kurdu ve yorumlarıyla her gün en çok konuşulan isimlerden olmaya devam etti.

Altaylı’nın son yayınladığı bir videoda söyledikleri sosyal medyada yüzlerce yorum aldı.

Altaylı’nın son yayınladığı bir videoda söyledikleri sosyal medyada yüzlerce yorum aldı.

Fatih Altaylı konuşması sırasında bir yerde “Selamun Aleyküm’ benim kullandığım bir jargon değil. Hoşuma gitmiyor, zoruma gidiyor. Uzun ve gereksiz" dedi.

Fatih Altaylı konuşması sırasında bir yerde “Selamun Aleyküm’ benim kullandığım bir jargon değil. Hoşuma gitmiyor, zoruma gidiyor. Uzun ve gereksiz" dedi.

İşte Fatih Altaylı’nın o sözleri ve kendisine yapılan yorumlardan bazıları:

twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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