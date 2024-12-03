Ankara’da Seyyar Simit Tezgahındaki Fareyi Gören Vatandaş: "Hindistan’ı Geçmiş Durumdayız"

Hindistan, sokak lezzetleri ve hijyenik olmayan üretim koşullarıyla sıkça gündeme geliyor. Bu algı, sosyal medyanın da etkisiyle zamanla yerleşmiş duruma geldi. Geçtiğimiz günlerde ise Ankara’da benzer bir görüntüyle karşılaşıldı. Bir simitçi tezgahında gezen fare, vatandaşın dikkatini çekti ve o anlar kameralara yansıdı.