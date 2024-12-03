Ankara’da Seyyar Simit Tezgahındaki Fareyi Gören Vatandaş: "Hindistan’ı Geçmiş Durumdayız"

Hindistan, sokak lezzetleri ve hijyenik olmayan üretim koşullarıyla sıkça gündeme geliyor. Bu algı, sosyal medyanın da etkisiyle zamanla yerleşmiş duruma geldi. Geçtiğimiz günlerde ise Ankara’da benzer bir görüntüyle karşılaşıldı. Bir simitçi tezgahında gezen fare, vatandaşın dikkatini çekti ve o anlar kameralara yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara'da bir simitçi tezgahında gezen fareyi fark eden vatandaş, o anları kameraya aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Buradan simit alan arkadaşlar görüyorsunuz, Hindistan'ı geçmiş durumdayız" diyerek duruma tepki gösterdi.
Video için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın