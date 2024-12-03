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Ankara’da Seyyar Simit Tezgahındaki Fareyi Gören Vatandaş: "Hindistan’ı Geçmiş Durumdayız"

Ankara’da Seyyar Simit Tezgahındaki Fareyi Gören Vatandaş: "Hindistan’ı Geçmiş Durumdayız"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 16:53

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Hindistan, sokak lezzetleri ve hijyenik olmayan üretim koşullarıyla sıkça gündeme geliyor. Bu algı, sosyal medyanın da etkisiyle zamanla yerleşmiş duruma geldi. Geçtiğimiz günlerde ise Ankara’da benzer bir görüntüyle karşılaşıldı. Bir simitçi tezgahında gezen fare, vatandaşın dikkatini çekti ve o anlar kameralara yansıdı.

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Ankara'da bir simitçi tezgahında gezen fareyi fark eden vatandaş, o anları kameraya aldı.

Ankara'da bir simitçi tezgahında gezen fareyi fark eden vatandaş, o anları kameraya aldı.

"Buradan simit alan arkadaşlar görüyorsunuz, Hindistan'ı geçmiş durumdayız" diyerek duruma tepki gösterdi.

"Buradan simit alan arkadaşlar görüyorsunuz, Hindistan'ı geçmiş durumdayız" diyerek duruma tepki gösterdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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