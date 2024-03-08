Anaokulu İçin Görüşmeye Giden Öğretmene Hafta Sonu Dahil Çalışması İçin 6.500 TL Maaş Teklif Ettiler!

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Okul öncesi öğretmeni olan Özge, iş görüşmesi için gittiği anaokulunda söylenen şartları sıraladı; 3 ay deneme süresi, hafta sonu dahil çalışma, aylık 6.500 TL maaş! Saat 12.00 ile 16.00 saatleri arasında hafta sonu dahil çalışıp, hafta sonu da 4 farklı atölye planlaması istenen öğretmene ise maaş olarak 6.500 TL teklif edildi!
3 aylık deneme süresinin pazarlık sonucunda 1 aya düşürüldüğünü belirten öğretmen, mesleğinin değersizleştirilmesine üzgün, kırgın ve öfkeli olduğunu söyledi.
O öğretmenin yaşadığı iş görüşmesini anlattığı o anlar: 👇
O öğretmenin paylaşımına gelen yorumlar: 👇
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