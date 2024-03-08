Görüş Bildir
Haberler
Video
Anaokulu İçin Görüşmeye Giden Öğretmene Hafta Sonu Dahil Çalışması İçin 6.500 TL Maaş Teklif Ettiler!

Anaokulu İçin Görüşmeye Giden Öğretmene Hafta Sonu Dahil Çalışması İçin 6.500 TL Maaş Teklif Ettiler!

Eskişehir Öğretmen Asgari Ücret
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 11:45

İçerik Devam Ediyor

'@ozgece.egitim' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan öğretmen, Eskişehir'de gittiği özel bir anaokulu ile iş görüşmesi yaptı. Ancak iş görüşmesinde kendisine haftanın 7 günü çalışması için 6.500 TL teklif edildi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Okul öncesi öğretmeni olan Özge, iş görüşmesi için gittiği anaokulunda söylenen şartları sıraladı; 3 ay deneme süresi, hafta sonu dahil çalışma, aylık 6.500 TL maaş! Saat 12.00 ile 16.00 saatleri arasında hafta sonu dahil çalışıp, hafta sonu da 4 farklı atölye planlaması istenen öğretmene ise maaş olarak 6.500 TL teklif edildi!

Okul öncesi öğretmeni olan Özge, iş görüşmesi için gittiği anaokulunda söylenen şartları sıraladı; 3 ay deneme süresi, hafta sonu dahil çalışma, aylık 6.500 TL maaş! Saat 12.00 ile 16.00 saatleri arasında hafta sonu dahil çalışıp, hafta sonu da 4 farklı atölye planlaması istenen öğretmene ise maaş olarak 6.500 TL teklif edildi!

3 aylık deneme süresinin pazarlık sonucunda 1 aya düşürüldüğünü belirten öğretmen, mesleğinin değersizleştirilmesine üzgün, kırgın ve öfkeli olduğunu söyledi.

3 aylık deneme süresinin pazarlık sonucunda 1 aya düşürüldüğünü belirten öğretmen, mesleğinin değersizleştirilmesine üzgün, kırgın ve öfkeli olduğunu söyledi.

O öğretmenin yaşadığı iş görüşmesini anlattığı o anlar: 👇

O öğretmenin paylaşımına gelen yorumlar: 👇

O öğretmenin paylaşımına gelen yorumlar: 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
3
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?