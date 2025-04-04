Kaynak: https://www.iha.com.tr/aydin-haberler...
Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Alparslan Türkeş’i anma programında dua eden imam fenalaşarak bayıldı. O anlar kısa süreli paniğe neden oldu.
MHP Aydın İl Başkanlığı, partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş’i anmak için parti binası önünde lokma hayrı düzenledi. Etkinlikte yapılan konuşmaların ardından dua etmek üzere mikrofon başına geçen imam Lütfullah Güldemir, dua esnasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.
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Durumun fark edilmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.
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