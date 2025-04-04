onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Alparslan Türkeş’i Anma Programında Dua Eden İmam Fenalaşarak Bayıldı

Alparslan Türkeş’i Anma Programında Dua Eden İmam Fenalaşarak Bayıldı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 17:43

İçerik Devam Ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Alparslan Türkeş’i anma programında dua eden imam fenalaşarak bayıldı. O anlar kısa süreli paniğe neden oldu.

MHP Aydın İl Başkanlığı, partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş’i anmak için parti binası önünde lokma hayrı düzenledi. Etkinlikte yapılan konuşmaların ardından dua etmek üzere mikrofon başına geçen imam Lütfullah Güldemir, dua esnasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/aydin-haberler...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Durumun fark edilmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Durumun fark edilmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Güldemir’in tansiyonunun düştüğü ve bu nedenle baygınlık geçirdiği öğrenildi. İmamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Program, yaşanan kısa süreli aksaklığın ardından devam etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Yaşar

Eski günler aklına geldi 60 darbesinin sesiydi bir korku geldi

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.