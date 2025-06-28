Akımlar Alev Aldı: TikTok’un En Popüler Akımları
Toplanın TikTok keşfine çıkıyoruz! TikTok'taki popüler akımlara katılarak popüler videolar çekmek isteyenler buraya. Hazırsak TikTok'taki en popüler akımlara bakıyor ve içinden en uygununu seçip hemen video çekiyoruz. E hadi başlayalım!
1. Ballerina Capuchina
Bu akım hem kıyafetler, hem günlük tercihler hem de fotoğraflar için kullanılıyor. İhtiyacınız olan şey pembe ve siyah iki farklı şeyi karşılaştırdığınız bir video yapmak. Kabul edelim çok cool bir akım ve kısa vadede de bitecek gibi durmuyor!
2. Zor sorular
Hepimizin müziğine aşina olduğu yarışma programı artık TikTok videolarına da uyarlanıyor. TikTok'ta en çok takıldığınız, karar vermekte zorlandığınız soruları yazın ve 5 saniyelik video çekin. Gerçekten çok popüler!
3. "Iııı" demeden konuşma akımı
Oldukça zor olan bu akım ilhamını Defne Samyeli'den alıyor çünkü Defne Samyeli gerçekten de hiç 'ııı' demeden konuşuyor. Herkesin birbirine meydan okuduğu bu akım hem çok organik hem de baya zorlu. Peki kimler kendine güveniyor?
4. "is calling"
burada 'is calling' cümlesinden önce istediğiniz kelimeyi getirebilirsiniz. En sevdiğiniz ülke, yazlık bir yer, plaj veya bambaşka bir kişi. Özellike yaz döneminde Türkiye'deki sahil beldeleri ve Avrupa ülkeleri ile yapılan bu akım da nasıl yaza hazırlandığımızı gösteriyor
5. "Brazil Morocco London to Ibiza"
Seyahat etmeyi ve planlamayı sevenlerin en sevdiği akım da bu olabilir. Arkaya bu müziği koyup dilerseniz gitmek istediğiniz yerleri yazabilirsiniz dilerseniz de tatil planlama videosu çekebilirsiniz. Her türlüsü çok eğlenceli ve güzel!
6. Fransızca telafuz
Fransızca bilenler buraya, son dönemin en popüler akımı aynı zamanda bir oyun. Yapmanız gereken tek şey ekranda yazanları doğru telafuz ile okumak. Sonrasında da videoyu paylaşmak. Bakalım kaç saniyede yapabileceksiniz!
7. "I feel so sigma"
Genellikle sevdiğiniz şeyler ile yapabileceğiniz bu akım da insanın kalbini çalıyor. Sevgiliniz, en yakın arkadaşınız, evcil dostunuzla yapabilirsiniz. Dilerseniz fotoğraf ile de bu akıma katılabilirsiniz. Çok tatlı değil mi?
8. "Let's go"
Özellikle seyahatte yapılan bu akım da çok gerçekçi. Uzun süre görmeyi beklediğimiz, hayalimiz olan yere gidip 5 dakika baktıktan sonra 'okay let's go' demiyor muyuz? Bizce diyoruz!
9. "Asla düşmeyeceğim propogandalar"
Hem Türkçe hem de İngilizce olan bu akım da oldukça popüler. İnsanların söylediği ama sizin inanmadığınız, düşmeyeceğiniz o propagandaları yazabilirsiniz. Arkaya da kısa bir video koyduğunuz zaman bitti bu iş!
10. "We're back"
Özellikle kız arkadaş gruplarının katıldığı bu akım da hem yazın gelişi hem de seyahatler için sık sık kullanılıyor. Videoyu nasıl çekeceğiniz tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış tabii ki!
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