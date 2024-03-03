"Aileniz Ne Kadar Muhafazakar?" Testi Çözerken Bir Anda Kızılcık Şerbeti Doğa ve Fatih'e Dönüşen Çift

Ezgi ve Emin isimli çift, sosyal medyada çözdükleri 'Ailen ne kadar muhafazakar?' testiyle bir anda Kızılcık Şerbeti Doğa ve Fatih'e dönüşünce olanlar oldu!
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Ezgi ve Emin isimli çift, sosyal medyada "Ailen ne kadar muhafazakar?" testi yaptı.
Emin Bey neredeyse her soruya parmağını indirirken Ezgi Hanım sadece bir soruya parmak indirdi; o da soruyu yanlış anladığı için 😂
Finalde Emin Bey'in sadece tek parmağı havada kalırken Ezgi Hanım eşinin cevapları karşısında şok geçirdi.
Testin sonunda çift kendilerini Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih ve Doğa'ya benzetmeden edemedi. 😂👇
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