AFAD Depremi Duyurdu: İki Deprem Arka Arkaya! Önce Bingöl Sonra Denizli Sallandı

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremden kısa bir süre sonra Denizli de sallandı. Saat 19:02’de Denizli’de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

AYRINTILAR GELECEK…