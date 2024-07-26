AFAD Depremi Duyurdu: İki Deprem Arka Arkaya! Önce Bingöl Sonra Denizli Sallandı
AFAD Depremi Duyurdu: İki Deprem Arka Arkaya! Önce Bingöl Sonra Denizli Sallandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova olan sarsıntı 11,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Bu depremden kısa bir süre sonra bir deprem de Denizli’de meydana geldi.
AFAD’ın açıklamasına göre saat 19:02’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olduğu belirtildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın