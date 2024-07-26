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AFAD Depremi Duyurdu: İki Deprem Arka Arkaya! Önce Bingöl Sonra Denizli Sallandı

AFAD Depremi Duyurdu: İki Deprem Arka Arkaya! Önce Bingöl Sonra Denizli Sallandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.07.2024 - 19:14 Son Güncelleme: 26.07.2024 - 19:47

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Bu depremden kısa bir süre sonra Denizli de sallandı. Saat 19:02’de Denizli’de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. 

AYRINTILAR GELECEK…

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova olan sarsıntı 11,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova olan sarsıntı 11,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bu depremden kısa bir süre sonra bir deprem de Denizli’de meydana geldi.

Bu depremden kısa bir süre sonra bir deprem de Denizli’de meydana geldi.

AFAD’ın açıklamasına göre saat 19:02’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olduğu belirtildi.

AFAD’ın açıklamasına göre saat 19:02’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olduğu belirtildi.
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