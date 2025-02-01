Adeta Bunlar Mutluluğun Pin Kodu: Mutlu Hissetmek İçin Yapmanız Gereken 12 Şey

Ve en önemlisi de, hayatta ne olursa olsun kendinizi kutlamayı unutmayın. Kutlama yapmak için öyle büyük başarılar elde etmeye de gerek yok. İster o günkü işleri eksiksiz teslim etmek, isterseniz de sadece bir günü sonlandırmak bile sizin için kutlama sebebi olabilir. Buradaki en önemli konu, mutluluğu küçük şeylerde aramak ve hayattaki bu ufak alanları fark etmektir.