Aday Gösterilmeyen Tunç Soyer’den İlk Açıklama: “En Hafif Tabiriyle Nezaketsizlik”

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer yaklaşan yerel seçimlerde aday göstermemiş ve yerine Karşıya Belediye Başkanı Cemil Tugay aday olmuştu. Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananları ‘nezaketsizlik’ olarak yorumladı ve aday belirleme sürecini eleştirdi.