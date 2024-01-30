Aday Gösterilmeyen Tunç Soyer’den İlk Açıklama: “En Hafif Tabiriyle Nezaketsizlik”
Aday Gösterilmeyen Tunç Soyer’den İlk Açıklama: “En Hafif Tabiriyle Nezaketsizlik”
Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer yaklaşan yerel seçimlerde aday göstermemiş ve yerine Karşıya Belediye Başkanı Cemil Tugay aday olmuştu. Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananları ‘nezaketsizlik’ olarak yorumladı ve aday belirleme sürecini eleştirdi.
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CHP’de dün gerçekleştirilen MYK sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi için aday Cemil Tugay olmuştu.
Mevcut başkan Tunç Soyer, aday gösterilmemesi sonrasında ilk kez konuştu ve CHP yönetimini eleştirdi.
“35 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferi olmaktan gurur duyduğum Büyükşehir Belediye Başkanlığımın ilk döneminin sonunda, yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum.”
“Öncelikle Genel Merkez tarafından kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar, yapıldığı söylenen memnuniyet anketleri, sayısı, yöntemi ve sonuçları usulen ve esasen adil değildir. Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken, ne yazık ki böyle olmamıştır.”
“Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır. Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir. Sürecin bütünü değerlendirildiğinde ise adayların açıklanmasında yaşanan gecikme İzmir halkına saygısızlıktır.”
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Tunç Soyer’in paylaşımı 👇
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