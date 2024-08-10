ABD’deki Evlerinde Mangal Yakan Türklere Ekipler Müdahale Etti

ABD’de bir evde kalan Türkler evlerinin bahçesinde ateş yakıp mangal yapmak istedi ancak komşuların şikayeti üzerine kısa sürede ekipler müdahaleye geldi. O anları kaydeden kişiler sosyal medyada paylaşınca tepki topladılar.
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Evlerinin bahçesinde hem ateş hem de mangal yakan Türkleri komşuları şikayet etti.
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Eve gelen itfaiye ekipleri ateşi ve mangalı söndürdü. Videoyu izleyenler ise “Türkiye mi sandınız?” şeklinde tepki gösterdi.
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