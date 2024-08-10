ABD’deki Evlerinde Mangal Yakan Türklere Ekipler Müdahale Etti

Yaşlı Bir Teyze Neden Okul Okuyamadığın Anlattı: "İsmet İnönü Öldü Biz Okula Gidemedik"

Bir Güney Koreli Kuzey Kore'deki Yaşamı Anlattı: "Bizim Alıştığımız Teknoloji Onlar İçin Şok Olacak Bir şey"