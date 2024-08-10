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ABD’deki Evlerinde Mangal Yakan Türklere Ekipler Müdahale Etti

ABD’deki Evlerinde Mangal Yakan Türklere Ekipler Müdahale Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 13:22

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ABD’de bir evde kalan Türkler evlerinin bahçesinde ateş yakıp mangal yapmak istedi ancak komşuların şikayeti üzerine kısa sürede ekipler müdahaleye geldi. O anları kaydeden kişiler sosyal medyada paylaşınca tepki topladılar.

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Evlerinin bahçesinde hem ateş hem de mangal yakan Türkleri komşuları şikayet etti.

Evlerinin bahçesinde hem ateş hem de mangal yakan Türkleri komşuları şikayet etti.

Eve gelen itfaiye ekipleri ateşi ve mangalı söndürdü. Videoyu izleyenler ise “Türkiye mi sandınız?” şeklinde tepki gösterdi.

Eve gelen itfaiye ekipleri ateşi ve mangalı söndürdü. Videoyu izleyenler ise “Türkiye mi sandınız?” şeklinde tepki gösterdi.

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