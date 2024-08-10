Görüş Bildir
Haberler
Video
Emrah Safa Gürkan’dan Z Kuşağı Eleştirisi: “16-17 Yaşındaki Çocuk Neden Bu Kadar Sistemci?”

Emrah Safa Gürkan’dan Z Kuşağı Eleştirisi: “16-17 Yaşındaki Çocuk Neden Bu Kadar Sistemci?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 11:52

İçerik Devam Ediyor

Tarihçi ve akademisyen kimliğiyle tandığımız Emrah Safa Gürkan sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak içerikler üretiyor. Son paylaşımında da Z kuşağı hakkında konuşan Gürkan kısa sürede etkileşim aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Emrah Safa Gürkan Z kuşağının bu kadar sistemci olmasını anlayamadığından başlayarak eleştiride bulundu.

Emrah Safa Gürkan Z kuşağının bu kadar sistemci olmasını anlayamadığından başlayarak eleştiride bulundu.

Ardından ise “Gençler, siz bu kadar sistemi desteklerseniz, size her şeyi yaptırırlar." sözlerini dile getirdi.

Ardından ise “Gençler, siz bu kadar sistemi desteklerseniz, size her şeyi yaptırırlar." sözlerini dile getirdi.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın