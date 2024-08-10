Emrah Safa Gürkan’dan Z Kuşağı Eleştirisi: “16-17 Yaşındaki Çocuk Neden Bu Kadar Sistemci?”

Tarihçi ve akademisyen kimliğiyle tandığımız Emrah Safa Gürkan sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak içerikler üretiyor. Son paylaşımında da Z kuşağı hakkında konuşan Gürkan kısa sürede etkileşim aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Emrah Safa Gürkan Z kuşağının bu kadar sistemci olmasını anlayamadığından başlayarak eleştiride bulundu.
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Ardından ise “Gençler, siz bu kadar sistemi desteklerseniz, size her şeyi yaptırırlar." sözlerini dile getirdi.
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