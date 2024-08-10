Emrah Safa Gürkan’dan Z Kuşağı Eleştirisi: “16-17 Yaşındaki Çocuk Neden Bu Kadar Sistemci?”

Yusuf Dikeç Pozu Her Yerde: Rize'de Hızlı Çay İçme Yarışmasında Birinci Olan Genç Yusuf Dikeç Pozu Verdi

Bir Güney Koreli Kuzey Kore'deki Yaşamı Anlattı: "Bizim Alıştığımız Teknoloji Onlar İçin Şok Olacak Bir şey"