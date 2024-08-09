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Cüneyt Özdemir Uygulamaların Yasaklanması Hakkında Konuştu: “Akılları Fikirleri Sekste”

Cüneyt Özdemir Uygulamaların Yasaklanması Hakkında Konuştu: “Akılları Fikirleri Sekste”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 09:58

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Geçtiğimiz hafta Instagram’a erişim engeli gelmesiyle sosyal medya adeta çalkalandı. Instagram yasağına adapte olduk derken Roblox adlı çocuk oyununa da yasak geldi. Ülkemizde yasak olan uygulamalardan biri de biliyorsunuz ki Wattpad adlı kitap okuma platformu.

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Cüneyt Özdemir de yasaklar hakkında konuştuğu videosunda Wattpad’e değindi ve “Watpadd diye kitap okuma platformunu kapattılar. Seks içerikli kitaplar varmış. Akılları fikirleri sekste.” dedi.

Cüneyt Özdemir de yasaklar hakkında konuştuğu videosunda Wattpad’e değindi ve “Watpadd diye kitap okuma platformunu kapattılar. Seks içerikli kitaplar varmış. Akılları fikirleri sekste.” dedi.

Ardından ise “Ben bakıyorum kitap okuma platformuna, benim aklıma seks gelmiyor. Niye hep bunların aklına seks geliyor?” sözlerini ekledi.

Ardından ise “Ben bakıyorum kitap okuma platformuna, benim aklıma seks gelmiyor. Niye hep bunların aklına seks geliyor?” sözlerini ekledi.

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