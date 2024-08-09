Cüneyt Özdemir Uygulamaların Yasaklanması Hakkında Konuştu: “Akılları Fikirleri Sekste”

Geçtiğimiz hafta Instagram’a erişim engeli gelmesiyle sosyal medya adeta çalkalandı. Instagram yasağına adapte olduk derken Roblox adlı çocuk oyununa da yasak geldi. Ülkemizde yasak olan uygulamalardan biri de biliyorsunuz ki Wattpad adlı kitap okuma platformu.