Cüneyt Özdemir Uygulamaların Yasaklanması Hakkında Konuştu: “Akılları Fikirleri Sekste”

Geçtiğimiz hafta Instagram’a erişim engeli gelmesiyle sosyal medya adeta çalkalandı. Instagram yasağına adapte olduk derken Roblox adlı çocuk oyununa da yasak geldi. Ülkemizde yasak olan uygulamalardan biri de biliyorsunuz ki Wattpad adlı kitap okuma platformu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cüneyt Özdemir de yasaklar hakkında konuştuğu videosunda Wattpad’e değindi ve “Watpadd diye kitap okuma platformunu kapattılar. Seks içerikli kitaplar varmış. Akılları fikirleri sekste.” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından ise “Ben bakıyorum kitap okuma platformuna, benim aklıma seks gelmiyor. Niye hep bunların aklına seks geliyor?” sözlerini ekledi.
İşte detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın