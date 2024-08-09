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Meteoroloji’den İstanbul Dahil 11 Şehir İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji’den İstanbul Dahil 11 Şehir İçin Sağanak Yağış Uyarısı

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.08.2024 - 09:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminine göre 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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MGM’nin gök gürültülü sağanak yağış beklediği iller şöyle:

MGM’nin gök gürültülü sağanak yağış beklediği iller şöyle:

Ayrıca ülke genelinde bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca ülke genelinde bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
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