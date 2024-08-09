Meteoroloji’den İstanbul Dahil 11 Şehir İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Meteoroloji’den İstanbul Dahil 11 Şehir İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminine göre 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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MGM’nin gök gürültülü sağanak yağış beklediği iller şöyle:
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Ayrıca ülke genelinde bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
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