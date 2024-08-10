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Kokoreççinin Gurbetçilere İki Katı Fiyat Vermesi Yok Artık Dedirtti

Kokoreççinin Gurbetçilere İki Katı Fiyat Vermesi Yok Artık Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 12:29

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“Angara Bebesi” adlı içerik üreticisi babasıyla birlikte bir paylaşım yaptı. İçerik üreticisi esnafın gurbetçilere farklı fiyat tarifesi olup olmadığını anlamak için gurbetçi rolüne girdi ve sonuç tabii ki şaşırtmadı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Kokoreççinin yanına ilk olarak babası gitti ve esnaf babasına yarım ekmek için 100, tüm ekmek içinse 150 TL fiyat verdi.

Kokoreççinin yanına ilk olarak babası gitti ve esnaf babasına yarım ekmek için 100, tüm ekmek içinse 150 TL fiyat verdi.

Ardından ise içerik üreticisi gurbetçi olarak geldi ve ona verilen fiyat yarım ekmek için 300, tam ekmek içinse 500 TL’ydi.

Ardından ise içerik üreticisi gurbetçi olarak geldi ve ona verilen fiyat yarım ekmek için 300, tam ekmek içinse 500 TL’ydi.

İşte detaylar 👇

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