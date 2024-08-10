Kokoreççinin Gurbetçilere İki Katı Fiyat Vermesi Yok Artık Dedirtti

“Angara Bebesi” adlı içerik üreticisi babasıyla birlikte bir paylaşım yaptı. İçerik üreticisi esnafın gurbetçilere farklı fiyat tarifesi olup olmadığını anlamak için gurbetçi rolüne girdi ve sonuç tabii ki şaşırtmadı. Gelin detaylara birlikte bakalım.