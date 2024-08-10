Görüş Bildir
Haberler
Video
Arkadaşları Su İçmesine İzin Vermeyince Bulduğu Yöntemle Hepimizi Güldüren Tatlı Köpek

Arkadaşları Su İçmesine İzin Vermeyince Bulduğu Yöntemle Hepimizi Güldüren Tatlı Köpek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 11:08

İçerik Devam Ediyor

Pati dostlarımızdan köpeklerin zeka seviyesi bir başka biliyorsunuz. İsteyip de yapamayacakları bir şey yok, ne yapıp edip bir yolunu buluyorlar. Dünyalar tatlısı üç köpek arkadaş da bize bunu kanıtlıyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Su içen tatlı iki köpekten kendine sıra gelmediğini fark eden siyah köpek havlayarak dikkatlerini dağıttı.

Su içen tatlı iki köpekten kendine sıra gelmediğini fark eden siyah köpek havlayarak dikkatlerini dağıttı.

Siyah köpek her havladığında ikili kafasını kaldırıyor, tatlı köpek de o sırada su içiyordu.

Siyah köpek her havladığında ikili kafasını kaldırıyor, tatlı köpek de o sırada su içiyordu.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın