Arkadaşları Su İçmesine İzin Vermeyince Bulduğu Yöntemle Hepimizi Güldüren Tatlı Köpek

Pati dostlarımızdan köpeklerin zeka seviyesi bir başka biliyorsunuz. İsteyip de yapamayacakları bir şey yok, ne yapıp edip bir yolunu buluyorlar. Dünyalar tatlısı üç köpek arkadaş da bize bunu kanıtlıyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Su içen tatlı iki köpekten kendine sıra gelmediğini fark eden siyah köpek havlayarak dikkatlerini dağıttı.
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Siyah köpek her havladığında ikili kafasını kaldırıyor, tatlı köpek de o sırada su içiyordu.
İşte o anlar 👇
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