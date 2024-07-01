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ABD'de Yeniden Mahkemeye Çıkan Eylem Tok'un Tutuklu Yargılanmasına Karar Verildi

ABD'de Yeniden Mahkemeye Çıkan Eylem Tok'un Tutuklu Yargılanmasına Karar Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.07.2024 - 21:37 Son Güncelleme: 01.07.2024 - 22:16

ABD’de Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci kez hakim karşısına çıkan Eylem Tok’un tutuklu yargılanmasına karar verildi.

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İstanbul’da yaptığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok, Boston’da ikinci kez mahkemeye çıktı.

İstanbul’da yaptığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok, Boston’da ikinci kez mahkemeye çıktı.

Eylem Tok’un yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim, “Bu duruşma oldukça karmaşık. Siyasilerin görüş bildirmesi gerek.” demişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Tok ve oğlunun iadesinin uygun olduğu konusunda görüş bildirmişti. Bu gelişmenin ardından Tok ilk kez hakim karşısına çıktı.

Eylem Tok’un yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim, “Bu duruşma oldukça karmaşık. Siyasilerin görüş bildirmesi gerek.” demişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Tok ve oğlunun iadesinin uygun olduğu konusunda görüş bildirmişti. Bu gelişmenin ardından Tok ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, 2. duruşmanın ardından Eylem Tok'un tutuklu yargılanmaya devam edilmesine karar verdi.

Mahkeme, 2. duruşmanın ardından Eylem Tok'un tutuklu yargılanmaya devam edilmesine karar verdi.

Eylem Tok duruşmaya tek başına çıktı. Timur Cihantimur’un duruşması daha sonra gerçekleşecek.

Eylem Tok duruşmaya tek başına çıktı. Timur Cihantimur’un duruşması daha sonra gerçekleşecek.
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