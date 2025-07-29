ABD'de Silahlı Saldırı: Ölenlerden Birinin Üst Düzey Yönetici Wesley LePatner Olduğu Açıklandı
ABD’nin New York kentinde Shane Devon Tamura isimli kişi otomatik silahla bir plazada saldırı düzenlemiş ve 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti.
Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin dünyanın en zengin yatırım fonlarından Blackstone’nun üst düzey yöneticilerinden Wesley LePatner olduğu ortaya çıktı.
ABD’de geçtiğimiz günlerde UnitedHealthcare isimli sigorta şirketinin CEO’su Brian Thompson da Luigi Mangione tarafından öldürülmüştü.
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ABD’nin New York kentinde bir iş merkezinde yaşanan silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin milyar dolarlık fon yöneten Blackstone isimli yatırım firmasının üst düzey yöneticisi Wesley LePatner olduğu ortaya çıktı.
ABD’de geçtiğimiz aylarda da üst düzey yöneticiye suikast düzenlenmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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