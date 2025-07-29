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ABD'de Silahlı Saldırı: Ölenlerden Birinin Üst Düzey Yönetici Wesley LePatner Olduğu Açıklandı

ABD'de Silahlı Saldırı: Ölenlerden Birinin Üst Düzey Yönetici Wesley LePatner Olduğu Açıklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.07.2025 - 21:43

ABD’nin New York kentinde Shane Devon Tamura isimli kişi otomatik silahla bir plazada saldırı düzenlemiş ve 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin dünyanın en zengin yatırım fonlarından Blackstone’nun üst düzey yöneticilerinden Wesley LePatner olduğu ortaya çıktı.

ABD’de geçtiğimiz günlerde UnitedHealthcare isimli sigorta şirketinin CEO’su Brian Thompson da Luigi Mangione tarafından öldürülmüştü.

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ABD’nin New York kentinde bir iş merkezinde yaşanan silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

ABD’nin New York kentinde bir iş merkezinde yaşanan silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Saldırda yaşananların detayları 👇

Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin milyar dolarlık fon yöneten Blackstone isimli yatırım firmasının üst düzey yöneticisi Wesley LePatner olduğu ortaya çıktı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin milyar dolarlık fon yöneten Blackstone isimli yatırım firmasının üst düzey yöneticisi Wesley LePatner olduğu ortaya çıktı.

Şirket tarafından yayınlanan açıklamada, “345 Park Avenue’de yaşanan trajik olayda çalışma arkadaşımız Wesley LePatner’ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz.' ifadelerine yer verildi. 

Ayrıca saldırda Blackstone çalışanlarının da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

ABD’de geçtiğimiz aylarda da üst düzey yöneticiye suikast düzenlenmişti.

ABD’de geçtiğimiz aylarda da üst düzey yöneticiye suikast düzenlenmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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