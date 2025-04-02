A101, BİM, ŞOK Zirvede: Türkiye’de En Çok Şubesi Olan İşletmeler Belli Oldu: En Çok Şube A101'de
A101, BİM, ŞOK Zirvede: Türkiye’de En Çok Şubesi Olan İşletmeler Belli Oldu: En Çok Şube A101'de
Kaynak: https://x.com/VeriHaber/status/190737...
Türkiye’nin her mahallesinde hızla yayılan marketler var. Özellikle bazı marketler neredeyse her mahallede var hatta bazı mahallelerde ikişer tane şubesi var. Hatta neredeyse marketler kadar şubesi olan işletmeler de var. A101, BİM, Şok gibi zincir marketlerin şube sayıları belli oldu. Peki Türkiye’de A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nden en çok hangisinin şubesi var? Marketlerin ardından listede Komagene de var!
İşte en çok şubesi olan işletmeler…
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A101
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BİM
ŞOK
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri
MİGROS
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Diğer İşletmeler:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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