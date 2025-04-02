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A101, BİM, ŞOK Zirvede: Türkiye’de En Çok Şubesi Olan İşletmeler Belli Oldu: En Çok Şube A101'de

A101, BİM, ŞOK Zirvede: Türkiye’de En Çok Şubesi Olan İşletmeler Belli Oldu: En Çok Şube A101'de

BİM A101
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.04.2025 - 15:10

Türkiye’nin her mahallesinde hızla yayılan marketler var. Özellikle bazı marketler neredeyse her mahallede var hatta bazı mahallelerde ikişer tane şubesi var. Hatta neredeyse marketler kadar şubesi olan işletmeler de var. A101, BİM, Şok gibi zincir marketlerin şube sayıları belli oldu.  Peki Türkiye’de A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nden en çok hangisinin şubesi var? Marketlerin ardından listede Komagene de var!

İşte en çok şubesi olan işletmeler…

Kaynak: https://x.com/VeriHaber/status/190737...
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A101

A101

Türkiye’nin 81 ilinde de şubesi olan marketlerden olan A101 listenin en başında. A101 markalı marketlerin şube sayısı Türkiye’nin 81 ilinde 13.000’den fazla. A101 13.000’den fazla şube sayısıyla en çok şubesi olan market olarak zirvede.

BİM

BİM

Zirvedeki A101’in en yakın takipçisi BİM. BİM marketlerinin şube sayısı 11.203

ŞOK

ŞOK

Listenin 3. Sırasında ŞOK var. ŞOK marketler, 10.981 şube sayısı ile en çok şubesi olan marketler sıralamasında 3. Sıradaki yerini aldı.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri

Diğerlerine göre daha yeni market olan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri listenin 4. sırasında. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nin şube sayısı 4.300

MİGROS

MİGROS

Migros 3.363 şube sayısı ile listeye 5. Sıradan giriş yaptı.

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Diğer İşletmeler:

Diğer İşletmeler:

Komagene: 2426

SEÇ Market: 2324

Ekomini: 2195

Ziraat Bankası: 1781

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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