Türkiye’nin her mahallesinde hızla yayılan marketler var. Özellikle bazı marketler neredeyse her mahallede var hatta bazı mahallelerde ikişer tane şubesi var. Hatta neredeyse marketler kadar şubesi olan işletmeler de var. A101, BİM, Şok gibi zincir marketlerin şube sayıları belli oldu. Peki Türkiye’de A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nden en çok hangisinin şubesi var? Marketlerin ardından listede Komagene de var!

İşte en çok şubesi olan işletmeler…