8 Eylül Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
8 Eylül Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. İşte 8 Eylül Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Katledildiğini bu sabah öğrendiğimiz Narin için Türkiye yasta. Protestolar, taziyeler arasında emniyet güçleri de bu vahşetin aydınlanması için tüm şartları zorluyor. Gazeteci Emrullah Erdinç de adli tıp ön raporunun çıktığını iddia etti.
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Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19'uncu gününde dere yatağında çuvala konulmuş halde ölü bulunması, toplumda büyük bir üzüntü ve şok etkisi yarattı. Narin'in öldürülmüş olduğunun ortaya çıkmasının ardından soruşturma sürerken, Gazeteci Emrullah Erdinç, Narin'in ablasının ölümünü de 'şüpheli' olarak gündeme taşıdı.
Türkiye, Narin Güran'ın uzun süredir kayıp olmasının ardından iyi bir haber bekliyordu. Ancak maalesef acı bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın cansız bedeni, kaybının 19. gününde bir dere kenarında bulundu.
Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma sürüyor. Olayın ardından emekli cinayet uzmanı ve eski polis Cihan Kurtbaba'nın açıklamaları dikkat çekti. Bir önceki gün konuya ilişkin fikirlerini paylaşan Kurtbaba, Narin Güran’ın amcasının cesedi taşıma işini üstlendiğini, cinayetle ilgili şüphelinin ise abisi olabileceğini belirtti.
21 Ağustos'tan bu yana bulunamayan Narin Güran'dan acı haber bugün geldi. Cansız bedenine dereyatağında ulaşılan Narin'le ilgili soruşturma sürerken, AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan SZC TV canlı yayınında aileyle ilgili şok açıklamalar geldi.
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran olayına ilişkin 21 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Gazeteci Emrullah Erdinç, gözaltına alınanlar arasında Narin'in annesinin ve aile fertlerinin de olduğunu iddia etti.
21 Ağustos’tan bu yana kayıp olan Narin Güran’dan bugün sabah saatlerinde acı haber geldi. Narin Güran’ın cansız bedeni terliğinin bulunduğu derede, çuvalın içinde bulundu. Minik Narin’den gelen acı haber hepimizin yüreklerini yaktı.
Narin'in cansız bedeninin bulunması tüm ülkeyi sardı. Yetkililer olayın üzerine gitme kararlığına dair açıklamalar yaparken halkta da derin bir öfke hakim. 8 yaşındaki küçük bir çocuğun katledilmesinin üzüntüsü sürerken Hüda Par Genel İdare Kurulu Üyesi Vedat Turgut'un acıyı bir kenara bırakarak siyasi söylemlerle açıklamalarda bulunması tepki çekti.
21 Ağustos’tan beri kayıp olan Narin Güran’dan bugün sabah 08.45’te acı haber geldi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin’in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bugün ne yazık ki acı haber alındı. Cansız bedenine ulaşılan minik Narin tüm ülkeyi yasa boğarken, programında Narin'in dosyasını işleyen Didem Arslan Yılmaz, annesinin görüntüleriyle duruma isyan etti.
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