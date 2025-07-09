8-9 Temmuz'a Damgasını Vuran Olayları Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Arzum Onan Bodrum’da Yeni Aşkıyla El Ele Görüntülendi
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Umut Akyürek’in Kızı Melek Bal Yeniden Bağımlılıkla Mücadele Ediyor
Şeyma Subaşı ve Nesrin Cavadzade'ye Aynı Davette Pişti Şoku
Tolga Güleç ve Öykü Cengiz Nişanlandı
Furkan Kızılay, “Ne İş Yapıyorsun?” Sorusuna Öfke Kustu
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Sibel Can ile Emir Sarıgül Tatil Dönüşü Havalimanında Görüntülendi
Afra Saraçoğlu’nun Pera Dizisi İçin Dudak Uçuklatan İmaj Değişikliği
Kerem Bürsin'in "Çarpıntı" Dizisindeki Yeni İmajı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Hakan Kakız Hastane Odasından Son Halini Paylaştı!
Acun Ilıcalı’dan Kızı Yasemin’e 18. Yaş Günü Paylaşımı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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