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8-9 Temmuz'a Damgasını Vuran Olayları Anlatıyoruz!

8-9 Temmuz'a Damgasını Vuran Olayları Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2025 - 23:46

'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Arzum Onan Bodrum’da Yeni Aşkıyla El Ele Görüntülendi

Arzum Onan Bodrum’da Yeni Aşkıyla El Ele Görüntülendi

Arzum Onan, 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl Mehmet Aslantuğ ile sonlandırmasının ardından, yeni bir aşka yelken açtı. Uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Orkan Özkan ile Bodrum Yalıkavak’ta el ele görüntülenen Onan, magazin gündemine yeniden damga vurdu.

Umut Akyürek’in Kızı Melek Bal Yeniden Bağımlılıkla Mücadele Ediyor

Umut Akyürek’in Kızı Melek Bal Yeniden Bağımlılıkla Mücadele Ediyor

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek ile eşi Oktay Ertuğrul’un 20 yaşındaki kızları Melek Bal, 13 yaşında başlayan madde bağımlılığı tedavisinde bir kez daha düşüş yaşadı.

Şeyma Subaşı ve Nesrin Cavadzade'ye Aynı Davette Pişti Şoku

Şeyma Subaşı ve Nesrin Cavadzade'ye Aynı Davette Pişti Şoku

Şeyma Subaşı ile Nesrin Cavadzade, Bodrum’da düzenlenen ünlü bir markanın beach partisine, aynı dantel detaylı elbiseyle giderek dikkat çekti.

Tolga Güleç ve Öykü Cengiz Nişanlandı

Tolga Güleç ve Öykü Cengiz Nişanlandı

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki “Ahmet” karakteriyle tanınan Tolga Güleç, uzun süredir birlikte olduğu sunucu Öykü Cengiz ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Furkan Kızılay, “Ne İş Yapıyorsun?” Sorusuna Öfke Kustu

Furkan Kızılay, “Ne İş Yapıyorsun?” Sorusuna Öfke Kustu

Eski çocuk yıldız ve “Çocuklar Duymasın”ın “Havuç” lakaplı Emre’si Furkan Kızılay, sosyal medyada sık sık gelen “Ne iş yapıyorsun?”, “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” gibi sorulara tepki gösterdi.

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Sibel Can ile Emir Sarıgül Tatil Dönüşü Havalimanında Görüntülendi

Sibel Can ile Emir Sarıgül Tatil Dönüşü Havalimanında Görüntülendi

Sibel Can ve CHP’li siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül, Fransa Rivierası’ndaki tatillerinin ardından Nice Havalimanı’nda birlikte görüntülendi. Çift, evlilik iddialarını defalarca yalanlamış olsa da, bu yeni kareler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Afra Saraçoğlu’nun Pera Dizisi İçin Dudak Uçuklatan İmaj Değişikliği

Afra Saraçoğlu’nun Pera Dizisi İçin Dudak Uçuklatan İmaj Değişikliği

Afra Saraçoğlu, Disney Plus için çekilen ve dijital platformlarda yayınlanacak olan 'Pera' dizisi için dikkat çekici bir imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncunun yeni imajı pahalıya patladı!

Kerem Bürsin'in "Çarpıntı" Dizisindeki Yeni İmajı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kerem Bürsin'in "Çarpıntı" Dizisindeki Yeni İmajı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kerem Bürsin, Star TV'nin yeni dizisi Çarpıntı için imajında köklü bir değişikliğe gitti. 38 yaşındaki oyuncu, dizide kalp nakli geçiren Aras karakterini canlandıracak. Partneri ise 23 yaşındaki Lizge Cömert. Bürsin'in yeni tarzı, sosyal medyada 'yaşını küçültmeye çalışıyor' şeklinde yorumlara neden oldu.

Hakan Kakız Hastane Odasından Son Halini Paylaştı!

Hakan Kakız Hastane Odasından Son Halini Paylaştı!

Sosyal medyanın renkli isimlerinden DJ Hakan Kakız, son olarak hastane odasından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Endoskopi geçiren Kakız, “Hala yarı baygınım, herkese günaydın” notuyla takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Acun Ilıcalı’dan Kızı Yasemin’e 18. Yaş Günü Paylaşımı

Acun Ilıcalı’dan Kızı Yasemin’e 18. Yaş Günü Paylaşımı

Acun Ilıcalı, 18 yaşına giren kızı Yasemin'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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