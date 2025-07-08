13 Yaşında Başlamıştı: Umut Akyürek'in Kızı Melek Bal Tam Kurtuldu Derken Tekrar Madde Bağımlılığına Düştü

Kızı Melek Bal’ın madde bağımlılığı hikayesi ne yazık ki yine hüsranla sonuçlandı. Henüz 20 yaşındaki Melek, geçen yıl tedavi görüp annesine “Bir daha yapmayacağım” diye söz vermişti. Oysa işler planlandığı gibi gitmedi.

Bir süre önce Instagram hesabından paylaştığı videoda “Evde kalmıyorum, günlerdir kafelerde ve otobüslerdeyim” diyen Melek Bal, takipçilerinden “Lütfen eve dön” çağrıları almıştı. Bal sonunda annesi ve babasının evine döndü ama bu dönüş hiç de umut dolu olmadı. Odasının bıraktığı gibi olmadığını iddia eden genç kız, sinir krizi geçirip her şeyi darmadağın etti. Ardından da elinden hafif şekilde yaralandı.