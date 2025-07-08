13 Yaşında Başlamıştı: Umut Akyürek'in Kızı Melek Bal Tam Kurtuldu Derken Tekrar Madde Bağımlılığına Düştü
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek’in kızı Melek Bal, bir kez daha madde kullanmaya başlayınca ailede kriz patlak verdi. Daha önce defalarca tedavi gören 20 yaşındaki Melek, bu illetten kurtulmuştu ancak kötü haber tekrar geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında birkaç gündür dışarda yaşadıktan sonra tekrar eve dönünce ailesiyle arbede yaşadığını ve elinden yaralandığını anlattı. “Odamı çok kötü buldum. 3 gündür uyumadım, sinirim tepemdeydi. O anki sinirle her şeyi dağıttım. Bunu yapacağımı biliyorlardı.” dedi. Baba Oktay Ertuğrul ise duruma isyan etti.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Umut Akyürek, sahnede alkışlanırken özel hayatında zorlu bir sınav veriyor.
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Polis ve ambulans çağrıldı ama baba Oktay Ertuğrul’un anlattığına göre “Nasihat verip kapıdan dönmekten başka bir şey yapamadılar.”
Umut Akyürek ise geçen yıl şu sözlerle yardım çağrısında bulunmuştu:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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