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13 Yaşında Başlamıştı: Umut Akyürek'in Kızı Melek Bal Tam Kurtuldu Derken Tekrar Madde Bağımlılığına Düştü

13 Yaşında Başlamıştı: Umut Akyürek'in Kızı Melek Bal Tam Kurtuldu Derken Tekrar Madde Bağımlılığına Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.07.2025 - 15:32

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek’in kızı Melek Bal, bir kez daha madde kullanmaya başlayınca ailede kriz patlak verdi. Daha önce defalarca tedavi gören 20 yaşındaki Melek, bu illetten kurtulmuştu ancak kötü haber tekrar geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında birkaç gündür dışarda yaşadıktan sonra tekrar eve dönünce ailesiyle arbede yaşadığını ve elinden yaralandığını anlattı. “Odamı çok kötü buldum. 3 gündür uyumadım, sinirim tepemdeydi. O anki sinirle her şeyi dağıttım. Bunu yapacağımı biliyorlardı.” dedi. Baba Oktay Ertuğrul ise duruma isyan etti.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Umut Akyürek, sahnede alkışlanırken özel hayatında zorlu bir sınav veriyor.

Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Umut Akyürek, sahnede alkışlanırken özel hayatında zorlu bir sınav veriyor.

Kızı Melek Bal’ın madde bağımlılığı hikayesi ne yazık ki yine hüsranla sonuçlandı. Henüz 20 yaşındaki Melek, geçen yıl tedavi görüp annesine “Bir daha yapmayacağım” diye söz vermişti. Oysa işler planlandığı gibi gitmedi.

Bir süre önce Instagram hesabından paylaştığı videoda “Evde kalmıyorum, günlerdir kafelerde ve otobüslerdeyim” diyen Melek Bal, takipçilerinden “Lütfen eve dön” çağrıları almıştı. Bal sonunda annesi ve babasının evine döndü ama bu dönüş hiç de umut dolu olmadı. Odasının bıraktığı gibi olmadığını iddia eden genç kız, sinir krizi geçirip her şeyi darmadağın etti. Ardından da elinden hafif şekilde yaralandı.

Polis ve ambulans çağrıldı ama baba Oktay Ertuğrul’un anlattığına göre “Nasihat verip kapıdan dönmekten başka bir şey yapamadılar.”

Polis ve ambulans çağrıldı ama baba Oktay Ertuğrul’un anlattığına göre “Nasihat verip kapıdan dönmekten başka bir şey yapamadılar.”

Aile, durumu mahkemeye taşımak zorunda kalacaklarını söylüyor. Üstelik Melek Bal bu kaotik anları sosyal medyada yayınlamaktan da çekinmedi. Odasını dağıttığı, elinden yaralandığı ve annesi Umut Akyürek’i gizlice video kaydına aldığı görüntüler kısa sürede yayılınca, Akyürek hayranları da “Yazık, bir anne daha ne yapsın?” yorumlarıyla destek mesajları attı.

Umut Akyürek ise geçen yıl şu sözlerle yardım çağrısında bulunmuştu:

Umut Akyürek ise geçen yıl şu sözlerle yardım çağrısında bulunmuştu:

'Madde kullanıyor hem de çok bilinçsizce. Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne. Kontrolsüzce, o da psikiyatrik rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor.'

Sosyal medyada pek çok kullanıcı genç yaşta bu zorlu sınavı veren Melek Bal’a “Umarız bir kez daha tedavi şansı olur, ailesine destek olur” diyerek iyi dileklerini paylaştı. Umut Akyürek’in kızı için yeniden nasıl bir yol haritası izleyeceği şimdiden merak konusu…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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