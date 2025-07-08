Eski Eşi "İlk Bana Söyledi" Demişti: Arzum Onan Yeni Aşkı Orkan Özkan'la Bodrum'da El Ele Görüntülendi!

Paparazzilerin fark edilmesine rağmen bir an bile ellerini bırakmayan Onan ve Özkan, objektiflere samimi pozlar vererek aşklarının tam gaz devam ettiğini bir kez daha göstermiş oldu.

Bu yeni ilişki için en çarpıcı yorumlardan biri eski eş Mehmet Aslantuğ’dan gelmişti. Aslantuğ, bir röportajında “Arzum ilk bana söylemişti, haberim var. Bizimkisi yorgunluktu. Arzum öyle uygun gördü, ben de saygı duydum.” demişti.