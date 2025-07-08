onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eski Eşi "İlk Bana Söyledi" Demişti: Arzum Onan Yeni Aşkı Orkan Özkan'la Bodrum'da El Ele Görüntülendi!

Eski Eşi "İlk Bana Söyledi" Demişti: Arzum Onan Yeni Aşkı Orkan Özkan'la Bodrum'da El Ele Görüntülendi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.07.2025 - 12:27

27 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitiren Arzum Onan, iş insanı Orkan Özkan’la yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çift bu kez Bodrum Yalıkavak’ta el ele alışveriş yaparken görüntülendi. Keyfi yerinde olan çift, objektiflere de gülümseyerek poz verdi. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin dünyasında yıllarca ‘örnek çift’ olarak gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl sessiz sedasız noktalanmıştı.

Magazin dünyasında yıllarca ‘örnek çift’ olarak gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl sessiz sedasız noktalanmıştı.

Beykoz 1. Aile Mahkemesi’ne el ele gelip el ele çıkan ikili duruşlarıyla herkesi şaşırtmıştı. Bu ayrılıktan kısa bir süre sonra ise Arzum Onan’ın kalbini yeni bir aşka açtığı ortaya çıkmıştı.

Ünlü isim, bir süredir iş insanı Orkan Özkan’la birlikte.

Ünlü isim, bir süredir iş insanı Orkan Özkan’la birlikte.

Daha önce çifti ilk kez Nişantaşı’nda el ele görmüştük ve aşkları belgelenmişti. Arzum Onan ve Orkan Özkan, şimdi de Bodrum sahillerinde tatilin tadını çıkarıyor.

Yalıkavak sokaklarında el ele yürüyen ikili, mağazaları dolaşırken etrafa saçtıkları mutlulukla dikkat çekti.

Yalıkavak sokaklarında el ele yürüyen ikili, mağazaları dolaşırken etrafa saçtıkları mutlulukla dikkat çekti.

Paparazzilerin fark edilmesine rağmen bir an bile ellerini bırakmayan Onan ve Özkan, objektiflere samimi pozlar vererek aşklarının tam gaz devam ettiğini bir kez daha göstermiş oldu.

Bu yeni ilişki için en çarpıcı yorumlardan biri eski eş Mehmet Aslantuğ’dan gelmişti. Aslantuğ, bir röportajında “Arzum ilk bana söylemişti, haberim var. Bizimkisi yorgunluktu. Arzum öyle uygun gördü, ben de saygı duydum.” demişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
4
4
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın