Eski Eşi "İlk Bana Söyledi" Demişti: Arzum Onan Yeni Aşkı Orkan Özkan'la Bodrum'da El Ele Görüntülendi!
27 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitiren Arzum Onan, iş insanı Orkan Özkan’la yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çift bu kez Bodrum Yalıkavak’ta el ele alışveriş yaparken görüntülendi. Keyfi yerinde olan çift, objektiflere de gülümseyerek poz verdi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Magazin dünyasında yıllarca ‘örnek çift’ olarak gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl sessiz sedasız noktalanmıştı.
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Ünlü isim, bir süredir iş insanı Orkan Özkan’la birlikte.
Yalıkavak sokaklarında el ele yürüyen ikili, mağazaları dolaşırken etrafa saçtıkları mutlulukla dikkat çekti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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