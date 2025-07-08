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Dua Lipa Gibi Baktık: Paris’teki Schiaparelli Defilesine Canlı Karga İle Katılan Cardi B Çok Konuşuldu!

Dua Lipa Gibi Baktık: Paris’teki Schiaparelli Defilesine Canlı Karga İle Katılan Cardi B Çok Konuşuldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.07.2025 - 14:27

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, Paris’teki Schiaparelli Haute Couture Sonbahar/Kış 2025/2026 defilesine damga vurdu. Sadece iddialı elbisesiyle değil, elinde taşıdığı canlı kargayla tüm bakışları üzerine topladı. Ünlü isimler bile şaşkınlığını gizleyemedi. Cardi B’nin bu cesur stili sosyal medyada gündem oldu!

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, ne yapsa olay oluyor desek abartmış olmayız.

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, ne yapsa olay oluyor desek abartmış olmayız.

Çılgın açıklamaları, ilginç tarzı ve cesur tavırlarıyla adeta magazin dünyasının en renkli isimlerinden biri. Bu kez de Paris’te katıldığı Schiaparelli defilesinde modaya bambaşka bir yorum getirdi.

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Schiaparelli defilesi her sene yıldızlar geçidine dönüşüyor malum.

Bu yıl da Cardi B kırmızı halıda yürümekle kalmadı, yanında bir de ‘canlı aksesuar’ getirdi!

Bu yıl da Cardi B kırmızı halıda yürümekle kalmadı, yanında bir de ‘canlı aksesuar’ getirdi!

Ünlü şarkıcı epey sıradışı bir elbise tercih etti. Elbisenin başının tepesine kadar uzanan U şeklindeki yakası ve dizlerine kadar uzanan iinci püskülleri zaten dikkat çekiciyken, elinde taşıdığı canlı karga geceye damga vurdu.

Kargayı görenler gözlerine inanamadı. Defileyi izleyenler arasında oturan Dua Lipa başta olmak üzere pek çok isim Cardi B’nin bu enteresan tercihini görünce adeta küçük bir şok yaşadı.

Cardi B ise her zamanki gibi kendinden emin tavrıyla pozlarını verdi.

Peki siz beğendiniz mi?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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