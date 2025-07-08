Dua Lipa Gibi Baktık: Paris’teki Schiaparelli Defilesine Canlı Karga İle Katılan Cardi B Çok Konuşuldu!
Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, Paris’teki Schiaparelli Haute Couture Sonbahar/Kış 2025/2026 defilesine damga vurdu. Sadece iddialı elbisesiyle değil, elinde taşıdığı canlı kargayla tüm bakışları üzerine topladı. Ünlü isimler bile şaşkınlığını gizleyemedi. Cardi B’nin bu cesur stili sosyal medyada gündem oldu!
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, ne yapsa olay oluyor desek abartmış olmayız.
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Bu yıl da Cardi B kırmızı halıda yürümekle kalmadı, yanında bir de ‘canlı aksesuar’ getirdi!
Cardi B ise her zamanki gibi kendinden emin tavrıyla pozlarını verdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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