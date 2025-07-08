Dua Lipa Gibi Baktık: Paris’teki Schiaparelli Defilesine Canlı Karga İle Katılan Cardi B Çok Konuşuldu!

Ünlü şarkıcı epey sıradışı bir elbise tercih etti. Elbisenin başının tepesine kadar uzanan U şeklindeki yakası ve dizlerine kadar uzanan iinci püskülleri zaten dikkat çekiciyken, elinde taşıdığı canlı karga geceye damga vurdu.

Kargayı görenler gözlerine inanamadı. Defileyi izleyenler arasında oturan Dua Lipa başta olmak üzere pek çok isim Cardi B’nin bu enteresan tercihini görünce adeta küçük bir şok yaşadı.