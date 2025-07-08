Anıl Altan'la Boşanan Pelin Akil, Ayrılık Sonrası İmalı Motivasyon Paylaşımıyla Dikkat Çekti!
Sosyal medyanın favori çiftlerinden Pelin Akil ve Anıl Altan, uzun süren dedikoduların ardından geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Ayrılığın ardından her iki taraf da keyifli paylaşımlarıyla dikkat çekerken, Pelin Akil’in son paylaşımı adeta “yeni bir sayfa” mesajı verdi. Akil’in “Tüm yanlış insanlar gidecek” sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Uzun yıllar boyunca sosyal medyada örnek çift olarak gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan, 9 yıllık evliliklerinin ardından yollarını ayırma kararı almıştı.
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Pelin Akil, kızlarıyla geçirdiği keyifli anlardan dans videolarına bol bol "mutluyum" paylaşımları yaptı.
Güzel oyuncu Instagram hesabından yaptığı gönderide “Hayat mükemmel bir şekilde yoluna girecek. Tüm doğru şeyler olacak. Tüm doğru insanlar gelecek. Ve tüm yanlış insanlar gidecek…” ifadelerini paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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