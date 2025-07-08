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Anıl Altan'la Boşanan Pelin Akil, Ayrılık Sonrası İmalı Motivasyon Paylaşımıyla Dikkat Çekti!

Anıl Altan'la Boşanan Pelin Akil, Ayrılık Sonrası İmalı Motivasyon Paylaşımıyla Dikkat Çekti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.07.2025 - 13:02

Sosyal medyanın favori çiftlerinden Pelin Akil ve Anıl Altan, uzun süren dedikoduların ardından geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Ayrılığın ardından her iki taraf da keyifli paylaşımlarıyla dikkat çekerken, Pelin Akil’in son paylaşımı adeta “yeni bir sayfa” mesajı verdi. Akil’in “Tüm yanlış insanlar gidecek” sözleri sosyal medyada gündem oldu. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Uzun yıllar boyunca sosyal medyada örnek çift olarak gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan, 9 yıllık evliliklerinin ardından yollarını ayırma kararı almıştı.

Uzun yıllar boyunca sosyal medyada örnek çift olarak gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan, 9 yıllık evliliklerinin ardından yollarını ayırma kararı almıştı.

Boşanma dedikoduları ilk çıktığında ikiliden net bir doğrulama gelmemiş, her görüntülendiklerinde çiftin surat asıklığı ve paylaşım yokluğu söylentileri iyice alevlendirmişti.

Pelin Akil sonunda “karı koca olarak yollarımızı ayırdık” diyerek söylentileri bizzat noktalamış, Anıl Altan da kısa bir açıklama yaparak konuyu kapatmıştı. Ayrılığın ardından çiftin her ikisi de sosyal medyada “Hayat devam ediyor!” mesajı vermeyi tercih etti.

Pelin Akil, kızlarıyla geçirdiği keyifli anlardan dans videolarına bol bol "mutluyum" paylaşımları yaptı.

Pelin Akil, kızlarıyla geçirdiği keyifli anlardan dans videolarına bol bol "mutluyum" paylaşımları yaptı.

Anıl Altan da eski eşi gibi çocuklarıyla video ve fotoğraflar paylaştı, arkadaşlarıyla gittiği tatillerden peş peşe paylaşımlar yaptı. Tam artık gündemden düştüler derken Pelin Akil’in son paylaşımı tekrar konuşulmaya başlandı.

Güzel oyuncu Instagram hesabından yaptığı gönderide “Hayat mükemmel bir şekilde yoluna girecek. Tüm doğru şeyler olacak. Tüm doğru insanlar gelecek. Ve tüm yanlış insanlar gidecek…” ifadelerini paylaştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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