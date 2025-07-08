Zaman Ne Çabuk Geçiyor: Acun Ilıcalı 18 Yaşına Basan Kızı Yasemin'in Doğum Gününü Duygusal Sözlerle Kutladı!
Acun Ilıcalı, kızı Yasemin’in 18. yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı. “Zaman ne çabuk geçiyor, konuşamadığı günler dün gibi aklımda” diyen Ilıcalı, eski eşi Zeynep Yılmaz ile bir araya gelerek kızları için aile pozu verdi. Ünlü televizyoncu son günlerde peş peşe yaptığı doğum günü paylaşımlarıyla da dikkat çekti.
İşte Ilıcalı ailesinden sıcak kareler ve detaylar…
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Televizyon dünyasında reyting rekorları kıran projeleri kadar renkli aile yaşantısıyla da hep gündemde olan Acun Ilıcalı'yı tanımayanınız yoktur.
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Ardından torunu Begüm için eski eşi Seda Başbuğ'la bir araya gelmişti.
Kutlamalar bitmedi: Şimdi de sırada Yasemin’in 18. yaşı var.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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