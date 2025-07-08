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Zaman Ne Çabuk Geçiyor: Acun Ilıcalı 18 Yaşına Basan Kızı Yasemin'in Doğum Gününü Duygusal Sözlerle Kutladı!

Zaman Ne Çabuk Geçiyor: Acun Ilıcalı 18 Yaşına Basan Kızı Yasemin'in Doğum Gününü Duygusal Sözlerle Kutladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.07.2025 - 16:51

Acun Ilıcalı, kızı Yasemin’in 18. yaşını duygusal bir paylaşımla kutladı. “Zaman ne çabuk geçiyor, konuşamadığı günler dün gibi aklımda” diyen Ilıcalı, eski eşi Zeynep Yılmaz ile bir araya gelerek kızları için aile pozu verdi. Ünlü televizyoncu son günlerde peş peşe yaptığı doğum günü paylaşımlarıyla da dikkat çekti. 

İşte Ilıcalı ailesinden sıcak kareler ve detaylar…

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Televizyon dünyasında reyting rekorları kıran projeleri kadar renkli aile yaşantısıyla da hep gündemde olan Acun Ilıcalı'yı tanımayanınız yoktur.

Televizyon dünyasında reyting rekorları kıran projeleri kadar renkli aile yaşantısıyla da hep gündemde olan Acun Ilıcalı'yı tanımayanınız yoktur.

Bu aralar kutlama modunda kendisi. Geçtiğimiz günlerde eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Sevgili eşim, iyi ki doğdun, iyi ki hayatımdasın. Yüzün hep gülsün, hep mutlu ol. Enerjini hiç kaybetme. ❤️' notunu düşmüştü.

Ardından torunu Begüm için eski eşi Seda Başbuğ'la bir araya gelmişti.

Ardından torunu Begüm için eski eşi Seda Başbuğ'la bir araya gelmişti.

Bilenler bilir Ilıcalı'nın Banu, Yasemin, Leyla, Melisa adında adında 4 kızı var. Seda Başbuğ'dan olan en büyük kızı Banu ise evli. Dünyalar tatlısı torunu Begüm için doğum günü kutlaması hazırlayan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından da bu kutlamayı paylaşmayı ihmal etmemişti. Paylaşımına da 'Begüm’ümüz 5 yaşında, nice mutlu yıllaraa❤️' notunu düşmüştü.

Kutlamalar bitmedi: Şimdi de sırada Yasemin’in 18. yaşı var.

Kutlamalar bitmedi: Şimdi de sırada Yasemin’in 18. yaşı var.

Kutlamalar bununla da sınırlı kalmadı. Eski eşi Zeynep Yılmaz'dan Yasemin adında bir kızı olan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz saatlerde de bir paylaşım yaptı.

Kızının doğum gününü kutlayan Ilıcalı, paylaşımına 'Canım kızım Yasemin’in 18. yaşını kutladık. Zaman ne çabuk geçiyor. Konuşamadığı günler dün gibi aklımda :) Allah inşallah benim tatlı kızıma güzel bir gelecek nasip eder.. ❤️' notunu düştü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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