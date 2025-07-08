Zaman Ne Çabuk Geçiyor: Acun Ilıcalı 18 Yaşına Basan Kızı Yasemin'in Doğum Gününü Duygusal Sözlerle Kutladı!

Kutlamalar bununla da sınırlı kalmadı. Eski eşi Zeynep Yılmaz'dan Yasemin adında bir kızı olan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz saatlerde de bir paylaşım yaptı.

Kızının doğum gününü kutlayan Ilıcalı, paylaşımına 'Canım kızım Yasemin’in 18. yaşını kutladık. Zaman ne çabuk geçiyor. Konuşamadığı günler dün gibi aklımda :) Allah inşallah benim tatlı kızıma güzel bir gelecek nasip eder.. ❤️' notunu düştü.