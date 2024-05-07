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7 Mayıs Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler

7 Mayıs Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler

Bugün Neler Yaşandı?-App
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.05.2024 - 01:31

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. 

İşte 7 Mayıs Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmalarda atılan 'Seçil Erzan' tezahüratlarına tepki gösterdi. Kendisine haksızlık edildiğini söyleyen Turan 'Seçil Erzan’a ben kendi stadımda bile laf söylenmesini istemem. Ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Sonuç olarak içeride hapiste sıkıntı çekiyor. Öyle anlatıldığı gibi fahiş faizler falan yok.' dedi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmalarda atılan 'Seçil Erzan' tezahüratlarına tepki gösterdi. Kendisine haksızlık edildiğini söyleyen Turan 'Seçil Erzan’a ben kendi stadımda bile laf söylenmesini istemem. Ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Sonuç olarak içeride hapiste sıkıntı çekiyor. Öyle anlatıldığı gibi fahiş faizler falan yok.' dedi.

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Yeni Şafak'ın '6 yaşında evlilik' davasında mağdur avukatı Canan Sarı’nın nüfuzunu kullanarak yargıyı baskı altına aldığı yönündeki iddialarına Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'den yalanlama geldi. Açıklamada 'Bugün bir gazetenin manşetten verdiği haberde apaçık bir iftiraya maruz kalmıştır. Sarı'ya yönelik ithamların hiçbir gerçeklik payı yoktur.' ifadelerine yer verildi.

Yeni Şafak'ın '6 yaşında evlilik' davasında mağdur avukatı Canan Sarı’nın nüfuzunu kullanarak yargıyı baskı altına aldığı yönündeki iddialarına Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'den yalanlama geldi. Açıklamada 'Bugün bir gazetenin manşetten verdiği haberde apaçık bir iftiraya maruz kalmıştır. Sarı'ya yönelik ithamların hiçbir gerçeklik payı yoktur.' ifadelerine yer verildi.

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İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralanan okul müdürü İbrahim Oktugan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oktugan'ı vuran lise öğrencisi Y.K.'nın saldırı sonrası kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Eyüpsultan'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralanan okul müdürü İbrahim Oktugan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oktugan'ı vuran lise öğrencisi Y.K.'nın saldırı sonrası kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin son dönemlerde yazdığı yazılar AK Parti'nin içini karıştırdı. AK partili Mücahit Birinci'nin konuyla ilgili itirazını 'bilgisizce' olarak değerlendiren AK parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, 'Kendisi ‘AK Partiliyim’ diyor. Babasını eşeliyorsun. FETÖ çıkıyor' ifadelerini kullanmıştı. Türkeş'e sosyal medya hesabından yanıt veren Birinci 'Bunların damarını yakaladık, bastıkça ciyak ciyak bağıracaklar. Hepsi tek tek deşifre olacak merak etmeyin. Dikkate almadan ciyaklatmaya devam.' dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin son dönemlerde yazdığı yazılar AK Parti'nin içini karıştırdı. AK partili Mücahit Birinci'nin konuyla ilgili itirazını 'bilgisizce' olarak değerlendiren AK parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, 'Kendisi ‘AK Partiliyim’ diyor. Babasını eşeliyorsun. FETÖ çıkıyor' ifadelerini kullanmıştı. Türkeş'e sosyal medya hesabından yanıt veren Birinci 'Bunların damarını yakaladık, bastıkça ciyak ciyak bağıracaklar. Hepsi tek tek deşifre olacak merak etmeyin. Dikkate almadan ciyaklatmaya devam.' dedi.

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Kürtaj Dede olarak bilinen Süleyman Çakır, AK Parti'nin kendisine röportaj yasağı getirdiği yönünde ortaya atılan mizah haberine yanıt verdi: "Röportaj meraklısı değilim zaten."

Kürtaj Dede olarak bilinen Süleyman Çakır, AK Parti'nin kendisine röportaj yasağı getirdiği yönünde ortaya atılan mizah haberine yanıt verdi: "Röportaj meraklısı değilim zaten."

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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) ‘2024 Dünya Göç Raporu’na göre Türkiye, dünyada en fazla mültecinin yaşadığı ülke oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) ‘2024 Dünya Göç Raporu’na göre Türkiye, dünyada en fazla mültecinin yaşadığı ülke oldu.

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Bağcılar'da işlettiği sucu dükkanına ses yalıtımlı oda yaparak 4 kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve 331 yıl hapsi istenen Metin Şenay'ın davasında ilk duruşma görülüyor. Basın ve izleyiciye kapalı şekilde gerçekleştirilen duruşmaya giremeyen avukatlar duruma alkış ve sloganlarla tepki gösterdi.

Bağcılar'da işlettiği sucu dükkanına ses yalıtımlı oda yaparak 4 kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve 331 yıl hapsi istenen Metin Şenay'ın davasında ilk duruşma görülüyor. Basın ve izleyiciye kapalı şekilde gerçekleştirilen duruşmaya giremeyen avukatlar duruma alkış ve sloganlarla tepki gösterdi.

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2024 Eurovision yarışması, İsveç'in Malmö kentinde düzenleniyor. 11 Mayıs'ta yapılacak şarkı yarışmasında, Filistin bayraklarının içeriye alınmayacağı duyurulmuştu. 7 Mayıs'ta düzenlenen yarı finalde, İsveçli bir şarkıcı Filistin'in direniş sembolünü sahneye taşıdı.

2024 Eurovision yarışması, İsveç'in Malmö kentinde düzenleniyor. 11 Mayıs'ta yapılacak şarkı yarışmasında, Filistin bayraklarının içeriye alınmayacağı duyurulmuştu. 7 Mayıs'ta düzenlenen yarı finalde, İsveçli bir şarkıcı Filistin'in direniş sembolünü sahneye taşıdı.

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Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin galası bu akşam gerçekleşti. Ünlü isimleri buluşturan geceye damgasını ise Serenay Sarıkaya ve Edis düeti vurdu!

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin galası bu akşam gerçekleşti. Ünlü isimleri buluşturan geceye damgasını ise Serenay Sarıkaya ve Edis düeti vurdu!

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