KADEM, Yeni Şafak'ın "6 Yaşında Evlilik' Davasında Yargıya Baskı Yapılıyor" İddiasını Yalanladı
Yeni Şafak'ın '6 yaşında evlilik' davasında mağdur avukatı Canan Sarı’nın nüfuzunu kullanarak yargıyı baskı altına aldığı yönündeki iddialarına Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'den yalanlama geldi. Açıklamada 'Bugün bir gazetenin manşetten verdiği haberde apaçık bir iftiraya maruz kalmıştır. Sarı'ya yönelik ithamların hiçbir gerçeklik payı yoktur.' ifadelerine yer verildi.
Yeni Şafak'ın '6 yaşında evlendirme' davasında mağdur avukatı olarak görev alan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı'nın yargıyı baskı altına aldığı yönündeki manşetine KADEM'den yalanlama geldi.
Yeni Şafak'ın manşetinden 'Hem avukat hem savcı hem hakim!' başlığıyla verilen haberle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: '6 yaşında evlendirilen kız çocuğu davasında mağdurun avukatlığını yürüten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Avukat Canan Sarı, bugün bir gazetenin manşetten verdiği haberde apaçık bir iftiraya maruz kalmıştır.
Av. Canan Sarı, KADEM’in 'Kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etme' hedefine giden yolda, toplumsal vicdanı korumak için adalet savaşı vermektedir. Sesi yüksek çıkanların, çıkar odaklarının değil, mazlumun, mağdurun yanında durmaktadır. Her türlü basın etiğinden uzak bu haberi ve haberin arkasındaki güçleri kınıyor, tüm samimiyetimizle tekrarlıyoruz: Yer ve gök adaletle ayakta durur. Bir çocuğun ahı, dünyanın ve içindeki her şeyin üstündedir.'
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