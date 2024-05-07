'Yalıtımlı Odada İstismar' Davası Başladı: 331 Yıl 6 Ay Hapsi İsteniyor
'Yalıtımlı Odada İstismar' Davası Başladı: 331 Yıl 6 Ay Hapsi İsteniyor
Bağcılar'da işlettiği sucu dükkanına ses yalıtımlı oda yaparak 4 kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve 331 yıl hapsi istenen Metin Şenay'ın davasında ilk duruşma görülüyor. Basın ve izleyiciye kapalı şekilde gerçekleştirilen duruşmaya giremeyen avukatlar duruma alkış ve sloganlarla tepki gösterdi.
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İstanbul Bağcılar'da işlettiği sucu dükkanına yaptığı ses yalıtımlı odada 4 kız çocuğuna istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Metin Şenay hakkında hazırlanan iddianamede cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", “12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan toplam 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.
Bakırköy 24. Ağır Ceza mahkemesinde ilk duruşması görülmeye başlandı. Duruşmaya sanık Metin Şenay tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mağdur çocuklardan birinin ailesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları katıldı.
Yetki belgesi bulunan avukatlar ile izleyiciler ise salona alınmadı. Avukatlar, salona alınmadıkları için tutanak tutarken, duruşmayı takip etmek için gelen izleyiciler "Çocuklar vatandır vatanına sahip çık", "Çocuklar susmaz, sen de susma" sloganları atarak karara tepki gösterdi. Duruşma kapalı şekilde görülmeye başlandı.
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