'Yalıtımlı Odada İstismar' Davası Başladı: 331 Yıl 6 Ay Hapsi İsteniyor

Bağcılar'da işlettiği sucu dükkanına ses yalıtımlı oda yaparak 4 kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ve 331 yıl hapsi istenen Metin Şenay'ın davasında ilk duruşma görülüyor. Basın ve izleyiciye kapalı şekilde gerçekleştirilen duruşmaya giremeyen avukatlar duruma alkış ve sloganlarla tepki gösterdi.