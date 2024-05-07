Arda Turan 'Seçil Erzan' Tezahüratlarına Tepki Gösterdi: 'Kendi Stadımda Bile Laf Söylenmesini İstemem'

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmalarda atılan 'Seçil Erzan' tezahüratlarına tepki gösterdi. Kendisine haksızlık edildiğini söyleyen Turan 'Seçil Erzan’a ben kendi stadımda bile laf söylenmesini istemem. Ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Sonuç olarak içeride hapiste sıkıntı çekiyor. Öyle anlatıldığı gibi fahiş faizler falan yok.' dedi.