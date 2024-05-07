Arda Turan 'Seçil Erzan' Tezahüratlarına Tepki Gösterdi: 'Kendi Stadımda Bile Laf Söylenmesini İstemem'
Arda Turan 'Seçil Erzan' Tezahüratlarına Tepki Gösterdi: 'Kendi Stadımda Bile Laf Söylenmesini İstemem'
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmalarda atılan 'Seçil Erzan' tezahüratlarına tepki gösterdi. Kendisine haksızlık edildiğini söyleyen Turan 'Seçil Erzan’a ben kendi stadımda bile laf söylenmesini istemem. Ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Sonuç olarak içeride hapiste sıkıntı çekiyor. Öyle anlatıldığı gibi fahiş faizler falan yok.' dedi.
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbol dünyasındaki bir çok ünlü ismi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan banka müdürü Seçil Erzan'la ilgili atılan sloganlara tepki gösterdi.
TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında açıklamalarda bulunan Turan, bu konuda kendisine haksızlık edildiğini söyledi.
Seçil Erzan'la ilgili yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatan Turan 'En ufak bir şeyde 'Seçil Erzan' tezahüratı atılıyor. Ben kendi stadımda da Erzan'a laf söylenmesini istemem. Ne olursa olsun bir kadındır. Beni tanıyanlar bilir, benim parayla eğilecek başım yok. Yine çalışır yine kazanırım. Geçmiş olsun nezakettir, herkese tavsiye ediyorum. Bir mağduriyet var, bankanın da insanların da mağduriyeti var. Uygun şekilde çözülsün. Ben bel altı iddialardan rahatsızım.' dedi.
'Biz götürdük bankaya helal paramızı verdik' diyen Turan 'Mağduriyet var ortada ve mağduriyette karşılıklı kibar olmak lazım. Sen para kaybetsen ben bir şeye ihtiyacın var mı, geçmiş olsun derim. Dalga geçmem. Ben Göztepe taraftarını çok seviyorum ama ilk fırsatta Seçil Erzan dediler. Bana bir şey olmaz ben çalışır kazanırım. Ama ricam, geçmiş olsun demek nezakettir.' ifadelerini kullandı. 📹
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Vay amk. Ulan hakikaten bu ulkede her sey oluyorsun ama rezi olamiyorsun. Herif bir de magduru oynuyor.
Dolara o faizi veren "helal" bankayı söyle de biz de gidelim be ardacan
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