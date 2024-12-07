7 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
7 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Pop müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Gülşen, bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu desek yeri! Geçtiğimiz akşam son konserinden pozlarını "Yapıyorum bu sporu" notu ile paylaşan Gülşen, yine övgü yağmuruna tutulmuştu hatırlarsanız. Gülşen'in sıra dışı kombini gündem olurken kombinin ilham kaynağının kim olduğu da ortaya çıktı!
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Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile hafızalarımıza kazınan Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda tipinin köylü kadını oynamaya müsait olmadığını söylemiş, Altuğ'un açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilmişti. Geçtiğimiz saatlerde Pınar Altuğ'un 2005 yılında Davetsiz Misafir dizisinde canlandırdığı rol yeniden gündem oldu!
Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Sibil Çetinkaya, Elçin Sangu'nun poz vermesine bir türlü müsaade etmediği anlar ile gündeme gelmiş, Çetinkaya'nın tavırları sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutulmuştu. Sibil Çetinkaya yaşananlar için "Çok ciddiye almadığım bir durum oldu." açıklamalarında bulunurken Elçin Sangu sessizliğini korumuştu. Ta ki bugüne kadar. Sangu, yaşananlar hakkında ilk açıklamayı geçtiğimiz saatlerde yaptı.
Hülya Avşar, YouTube'da yayınladığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programı ile son dönemlerde sık sık gündeme geliyor. Konuklarına sorduğu sorular nedeniyle kimi zaman çok eleştirilen Hülya Avşar, tüm eleştirilere rağmen konuklarını zorlamaktan da vazgeçmiyor. Programın son bölümünde Deniz Seki'yi ağırlayan Hülya Avşar, yine yaptı yapacağını! Seki'ye ısrarla cezaevi günlerini soran Avşar ısrarın dozunu fazla kaçırınca Deniz Seki'nin tepkisi ile karşılaştı!
Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saatler sonra gerçekleşecek. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 15. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile kritik bir mücadeleye imza atacak. Tabii ki birçok ünlü isim de bu derbiyi heyecanla bekliyor. Peki hangi ünlü isim hangi takımı destekliyor? Gelin, birlikte bakalım!
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Bu seneye damga vuran boşanma süreçlerinden birini yaşayan ve durumu hiç de iyi idare edemeyen Wanda Nara ve Icardi çiftinin arasında yaşananlar herkesleri şoke etmişti. Kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşayan Wanda Nara da paylaşımlarıyla büyük tepkilerin doğmasına neden olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda Icardi'yi evinde rahatsız eden ve görüntüleriyle dillere düşen Wanda yine gündeme düştü. Geçtiğimiz gün hakkında yasa dışı bahis iddiaları çıkan isim sevgilisiyle ödül törenine katıldı. Rahat tavırları dikkatlerden kaçmayan ismin o hallerine gelin birlikte bakalım...
Kenan İmirzalıoğlu ile sürdürdükleri mutlu evlilikle adından bahsettiren, Lalin ve Leyla ismini verdikleri kızlarını kucağına alan Sinem Kobal şimdilerde sektöre geri dönüyor. Her Şeyin Başı Merkür isimli filmle 7 yıl sonra beyaz perdeye dönen isim şu sıralar yeniden göz önünde. Geçtiğimiz haftalarda yüzündeki değişimle gündeme gelen Kobal hamilelik dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına konuk olan ve kızı Lalin henüz 10 aylıkken yeniden hamile olduğunu öğrenen isim itirafta bulundu. Gelin birikte bakalım...
Sosyetenin ünlü ismi Dila Tarkan sosyal medya paylaşımlarıyla konuştuğumuz isimlerden biri. Geçtiğimiz yaz kız kardeşi Sima Tarkan'ın düğünüyle gündeme gelen Dila Tarkan yaptığı paylaşımlarla sık sık dilllere düşüyor. Kendisi son paylaşımında imaj değişikliği ile gündeme damga vurdu. Takipçilerini turuncu saçlarıyla ufak çaplı bir şoka sokan isim o anları profilinde paylaştı. Neredeyse tanınmaz hale gelen ismin değişimine birlikte bakalım...
Beyaz TV'de yayınlanan gündüz kuşağı programlarından Söylemezsem Olmaz yine gündeme skandallarla dolu bir haberle düştü. Bir süredir programda ünlü iismleri çekiştiren Söylemezsem Olmaz ekibine ağır suçlamalar yöneltildi. Bir süre önce Ebru Şallı ile boşanacağı haberleriyle gündeme gelen Uğur Akkuş açtı ağzını yumdu gözünü. Ekibe yönelik ağır hakaretlerde bulunan Akkuş'un o paylaşımları dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım...
'Cıstak'ın Türkiye'de en çok dinlenen şarkı seçilmesi gündeme bomba gibi düştü. Şarkının sözleri Aydilge'den tepki çekmiş, şarkıcı birinci seçilen parçayı yerden yere vurmuştu. Ardından şarkının yapımcısı İbrahim Tilaver, Aydige'ye tepkisiz kalmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise şarkıcının eleştirilerinin ardından Tilaver kadınlardan özür dilemişti. Şarkıyı seslendiren Era7Capone'dan da özür gecikmedi. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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