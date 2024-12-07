Kardeşinin Düğünüyle Konuşulan Sosyetenin Ünlü İsmi Dila Tarkan'ın İmaj Değişikliği Ufak Çaplı Bir Şoka Soktu
Kardeşinin Düğünüyle Konuşulan Sosyetenin Ünlü İsmi Dila Tarkan'ın İmaj Değişikliği Ufak Çaplı Bir Şoka Soktu
Sosyetenin ünlü ismi Dila Tarkan sosyal medya paylaşımlarıyla konuştuğumuz isimlerden biri. Geçtiğimiz yaz kız kardeşi Sima Tarkan'ın düğünüyle gündeme gelen Dila Tarkan yaptığı paylaşımlarla sık sık dilllere düşüyor. Kendisi son paylaşımında imaj değişikliği ile gündeme damga vurdu. Takipçilerini turuncu saçlarıyla ufak çaplı bir şoka sokan isim o anları profilinde paylaştı. Neredeyse tanınmaz hale gelen ismin değişimine birlikte bakalım...
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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren Dila Tarkan Dağhan Doğruer ile yaptığı evlilikle de adından bahsettirmeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz yaz kız kardeşi Sima Tarkan'ın düğünüyle konuşulan sosyetik aile kutlamadaki detaylarla gündeme gelmiş ve sosyal medyaya yine damga vurmuştu.
Sosyetik güzel şimdi de imaj değişikliği ile gündeme geldi. Saçlarını turuncuya boyatma kararı alan isim değişimini hesabında paylaştığı bu videoyla duyurdu.
Dila Tarkan bambaşka biri olarak karşımıza çıktı!
İşte o anlar:
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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