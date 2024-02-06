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6 Şubat 2024 Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler

6 Şubat 2024 Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler

Bugün Neler Yaşandı?-App
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.02.2024 - 02:11

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.

İşte 6 Şubat Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…

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6 Şubat depreminin yıl dönümünde canlı yayına katılan Bakan Özhaseki, can kaybı olmayan ancak evleri yıkılan depremzedelerin durumdan memnun olduğunu söyleyerek, "Allah razı olsun. 'Bak evimiz yıkıldı, yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz' diyor." ifadelerini kullandı.

6 Şubat depreminin yıl dönümünde canlı yayına katılan Bakan Özhaseki, can kaybı olmayan ancak evleri yıkılan depremzedelerin durumdan memnun olduğunu söyleyerek, "Allah razı olsun. 'Bak evimiz yıkıldı, yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz' diyor." ifadelerini kullandı.

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6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde Hatay'da protesto edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz' diyerek yarın basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde Hatay'da protesto edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz' diyerek yarın basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

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Kızamık virüsü Avrupa'daki yayılımını hızlandırırkeni komşu ülke Yunanistan'da sağlık bakanlığı tarafından önlem kararı alındığı duyuruldu.

Kızamık virüsü Avrupa'daki yayılımını hızlandırırkeni komşu ülke Yunanistan'da sağlık bakanlığı tarafından önlem kararı alındığı duyuruldu.

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6 Şubat Kahramanmaraş depremi için Beşiktaş'ta anma programı düzenleyen sendika üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremi için Beşiktaş'ta anma programı düzenleyen sendika üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Lüks araçlı, çakarlı konvoylarıyla bilinen Menzil Cemaati lideri Muhammed Saki Elhüseyni'nin Avrupa ziyareti öncesi müritlere 'mütevazı olunması' çağrısı yapıldı. Cemaat mensuplarına gönderilen bildiride, Avrupa'daki havalimanlarında karşılama yapılmaması, toplu araçların tercih edilmesi ve sessiz olunması uyarılarında bulunuldu.

Lüks araçlı, çakarlı konvoylarıyla bilinen Menzil Cemaati lideri Muhammed Saki Elhüseyni'nin Avrupa ziyareti öncesi müritlere 'mütevazı olunması' çağrısı yapıldı. Cemaat mensuplarına gönderilen bildiride, Avrupa'daki havalimanlarında karşılama yapılmaması, toplu araçların tercih edilmesi ve sessiz olunması uyarılarında bulunuldu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Konuşmasında terörle mücadele vurgusunda bulunan Yerlikaya, 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Konuşmasında terörle mücadele vurgusunda bulunan Yerlikaya, 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yaptığı konuşmada 'Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez.' ifadelerinin muhalefet tarafından gündemde tutulmasına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yaptığı konuşmada 'Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez.' ifadelerinin muhalefet tarafından gündemde tutulmasına tepki gösterdi.

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Katıldığı YouTube programında 'paranın icadı ve kullanımı' ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Celal Şengör, dayısı Semih Sipahioğlu'nun Tamek ve Fruko Gazoz markasının kurucusu olduğunu söyledi.

Katıldığı YouTube programında 'paranın icadı ve kullanımı' ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Celal Şengör, dayısı Semih Sipahioğlu'nun Tamek ve Fruko Gazoz markasının kurucusu olduğunu söyledi.

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Survivor All Star'da gelmiş geçmiş en büyük tartışmalardan biri yaşandı. Ancak bu kez tartışmanın öznesi yarışmacılar değil, Acun Ilıcalı oldu! Bu kadar sinirlendiğine ilk kez tanık olduğumuz Ilıcalı öfkeden adeta çılgına döndü.

Survivor All Star'da gelmiş geçmiş en büyük tartışmalardan biri yaşandı. Ancak bu kez tartışmanın öznesi yarışmacılar değil, Acun Ilıcalı oldu! Bu kadar sinirlendiğine ilk kez tanık olduğumuz Ilıcalı öfkeden adeta çılgına döndü.

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Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterine hayat veren başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanamasıyla tüm sevenlerini üzmüştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre iki önemli operasyon geçiren usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterine hayat veren başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanamasıyla tüm sevenlerini üzmüştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre iki önemli operasyon geçiren usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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