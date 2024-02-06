Bakan Yerlikaya'dan Adliye Saldırısı Sonrası Yeni Açıklama: Saldırının Detaylarını Paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Konuşmasında terörle mücadele vurgusunda bulunan Yerlikaya, 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Çağlayan Adliyesi C kapısı girişine DHKP-C'li 2 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 3 polis ve 3 vatandaş ise yaralanmıştı.
Saldırıyla ilgili bilgi almak için Çağlayan Adliyesi'ne gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayın detaylarını anlattı. Yerlikaya, iki teröristin metrobüsle gelerek adliyenin D Kapısı'ndan adliyeye girmek istediklerini, GBT için durdurulduklarında ise kadın teröristin önce biber gazı sıktığını sonrasında ise ateş etmeye başladıklarını söyledi.
'25 adrese düzenlenen operasyonlarda, 40 kişi gözaltına alındı'
Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, 'Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bugün 6 Şubat depreminin yıl dönümü. Aynı zamanda da mübarek Miraç Gecesi. Biz, deprem şehitlerimizin acısını yaşarken, bu mübarek gecede milletimiz için dua ederken hainler bir terör saldırısı girişiminde bulundular. Ama biz durmayacağız. Milletimize ihanet edenleri kazdıkları kuyularda boğmaya devam edeceğiz. Ve her zaman söylüyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. İstanbul Emniyetimiz bu menfur saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı ve bu vakte kadar 40 şahıs gözaltına alındı ve operasyonlarımız devam ediyor' dedi.