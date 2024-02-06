Savcı Kiraz Saldırısı ile Bağlantısı Var mı? Adalet Bakanı Tunç'tan Çağlayan Saldırısı Açıklaması
Savcı Kiraz Saldırısı ile Bağlantısı Var mı? Adalet Bakanı Tunç'tan Çağlayan Saldırısı Açıklaması
DHKP-C üyesi 2 kişinin Çağlayan Adliyesi'ne düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Olay sonrası 34 kişinin gözaltına alındığını belirten Tunç, 'Savcı Kiraz saldırısı arasında bir bağlantı tespit edilemedi' dedi.
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Çağlayan Adliyesi C kapısı önüne bugün saat 11.46 sularında DHKP-C bağlantılı iki kişi tarafından düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.
Çıkan çatışmada DHKP-C üyesi Emrah Yayla ile Pınar Birkoç ölü olarak ele geçirilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yaptı.
Polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 34 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Olayın, Savcı Kiraz saldırısı ile ilgili bağlantısının olmadığını söyleyen Tunç, 'Polisimizin dikkati faciayı önledi. Savcı Kiraz bu adliyede şehit edilmişti. Aynı hain emellerini gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildiler.' ifadelerini kullandı.
5 Cumhuriyet Savcısı'nın olayda görevli olduğunu söyleyen Tunç, 'İki teröristle ilgili suç kaydı ile ilgili incelemeler devam ediyor. 2004 yılında ceza alan birisi. 15 yıldan sonra cezası biten birisi. Kadın teröristin davası Yargıtay'da sürüyor. 4 yıl 2 ay tutuklu kalan birisi. Ablasının da yargılaması sürüyor' dedi.
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