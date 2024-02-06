Savcı Kiraz Saldırısı ile Bağlantısı Var mı? Adalet Bakanı Tunç'tan Çağlayan Saldırısı Açıklaması

5 Cumhuriyet Savcısı'nın olayda görevli olduğunu söyleyen Tunç, 'İki teröristle ilgili suç kaydı ile ilgili incelemeler devam ediyor. 2004 yılında ceza alan birisi. 15 yıldan sonra cezası biten birisi. Kadın teröristin davası Yargıtay'da sürüyor. 4 yıl 2 ay tutuklu kalan birisi. Ablasının da yargılaması sürüyor' dedi.