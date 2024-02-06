Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi'ndeki Terör Saldırısı İçin İlk Açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi'ndeki Terör Saldırısı İçin İlk Açıklama!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne DHKP-C tarafından yapılan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Türkiye ayrım yapmadan terör örgütleri ve destekçileriyle kararlı mücadelesini sürdürecektir' dedi.
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Terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları belirlenen 2 saldırgan, 6 Şubat'ta İstanbul'da bulunan Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı girişiminde bulunmuştu. Saldırıda 1 vatandaş hayatını kaybetti, 3’ü polis 5 kişi yaralandı. Saldırganlardan ikisi ise vurularak öldürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin ilk açıklamalarını bugün Kahramanmaraş'ta katıldığı bir etkinlikte yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ayrım yapmadan terör örgütleri ve destekçileriyle kararlı mücadelesini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.
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