Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi'ndeki Terör Saldırısı İçin İlk Açıklama!

Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

Terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diliyorum.

Zamanında müdahale ile hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.

Biri kadın diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Bu arada yaralılardan bir tanesin hakka yürümüştür, Allah'tan rahmet diliyorum.'