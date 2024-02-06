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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi'ndeki Terör Saldırısı İçin İlk Açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi'ndeki Terör Saldırısı İçin İlk Açıklama!

Recep Tayyip Erdoğan Çağlayan Adliyesi DHKP-C
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.02.2024 - 15:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne DHKP-C tarafından yapılan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Türkiye ayrım yapmadan terör örgütleri ve destekçileriyle kararlı mücadelesini sürdürecektir' dedi.

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Terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları belirlenen 2 saldırgan, 6 Şubat'ta İstanbul'da bulunan Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı girişiminde bulunmuştu. Saldırıda 1 vatandaş hayatını kaybetti, 3’ü polis 5 kişi yaralandı. Saldırganlardan ikisi ise vurularak öldürüldü.

Terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları belirlenen 2 saldırgan, 6 Şubat'ta İstanbul'da bulunan Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı girişiminde bulunmuştu. Saldırıda 1 vatandaş hayatını kaybetti, 3’ü polis 5 kişi yaralandı. Saldırganlardan ikisi ise vurularak öldürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin ilk açıklamalarını bugün Kahramanmaraş'ta katıldığı bir etkinlikte yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin ilk açıklamalarını bugün Kahramanmaraş'ta katıldığı bir etkinlikte yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ayrım yapmadan terör örgütleri ve destekçileriyle kararlı mücadelesini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ayrım yapmadan terör örgütleri ve destekçileriyle kararlı mücadelesini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölüm şöyle: 

Terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diliyorum. 

Zamanında müdahale ile hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. 

Biri kadın diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Bu arada yaralılardan bir tanesin hakka yürümüştür, Allah'tan rahmet diliyorum.'

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