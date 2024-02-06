6 Şubat Anmasına Polis Müdahalesi: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
6 Şubat Anmasına Polis Müdahalesi: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
6 Şubat Kahramanmaraş depremi için Beşiktaş'ta anma programı düzenleyen sendika üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (DİSK) Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, (KESK) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) 6 Şubat depreminin yıldönümünde İstanbul Beşikaş’ta bir basın açıklaması düzenledi.
Depremin birinci yılında afet yönetim sürecinde ortaya çıkan sorunlara yönelik açıklamalarda, 'Siyasi propaganda şovu depremlere karşı bizi korumayacaktır. Kentsel dönüşüm adı altında yürütülen süreç rantsal dönüşüme kurban edilmeseydi yaşadığımız acıların boyutunu en aza indirebilirdik.' ifadelerine yer verildi.
Buluşmada atılan 'Yüzbinlerin katili saray rejimi', 'Kahrolsun enkaz düzeniniz' ve 'Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok' sloganları sonrası polis ile grup arasında arbede yaşandı. Arbede sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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