6 Kasım Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
6 Kasım Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 6 Kasım Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki 2024 ABD seçimleri tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. Yavaş yavaş sonuçların belli olmaya başlamasıyla beraber tepkiler de geliyor. Birçok ülkede olduğu gibi bizde de seçimler takip ediliyor. Siyasi ve ünlüler sosyal medya hesaplarından konuya dair paylaşımlar yapıyor. Sonuçlarla ilgili yönetmen Onur Saylak da Twitter (X) hesabından yaptığı çıkışla dikkat çekti.
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Donald Trump, bir dönemlik ara sonrasında yeniden ABD Başkanlığına seçilerek Beyaz Saray’a çıkmaya hak kazandı. Trump’ın, 2017 ile 2021 arasında süren ilk başkanlık döneminde Türkiye ile çalkantılı bir ilişkisi olmuştu. Özellikle Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektup çok konuşulmuştu. Ayrıca Suriye’de bulunan SDG’ye verilen silahlı destek ve Rahip Brunson olayı da çok konuşulmuştu. İşte Trump’ın ilk döneminde Türkiye ile yaşanan ilişkiler…
Türkiye’ye büyük zararlar veren Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) birçok üyesi geçtiğimiz günlerde ölen FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in cenazesinde ortaya çıkmıştı. Gülen’in de akrabası olan Hayreddin Kalaç'ın, ABD ordusunda teğmen olarak görev yaptığı öğrenildi. Kalaç’ın, geçtiğimiz yıl okuldan mezun olduğu ve orduda göreve başladığı ortaya çıktı. Hayreddin Kalaç'ın New Jersey'de ABD ordusuna subay yetiştiren ‘The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers University'de okuduğu ve mezuniyet törenine ailesinin de katıldığı fotoğraflar basına yansıdı.
Dünyanın gündemine oturan ABD seçimleri 5 Kasım'da gerçekleşti. Donald Trump ile Kamala Harris arasındaki yarışın kazananı ve ABD'nin 47. başkanı ise Trump oldu. Seçimin ardından astrologlardan yorum ise gecikmedi. Ünlü astrolog Dinçer Güner, "barış için Trump" diyenlere tarihe geçecek 2025 açıklamasında bulundu. Görünen o ki 2025'ten de aradığımızı bulamayacağız!
Kayseri'de bilmeden aldıkları sahte 200 lira iki kişinin başını yaktı. Bir alışveriş merkezinden şeker ve su alan iki kişiye mahkemede hapis cezası çıktı. Mahkeme iki kişinin "sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı sahte olduğunu bilerek tedavüle koymak" suçunu işlediklerine hükmetti. İki kişi ise savunmalarında suçlamaları reddetti. Verilen hapis cezası ise 1 yıl 8 ay.
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Türkiye’de faaliyet gösteren bazı medya platformlarının, özellikle Avrupa Birliği (AB) tarafından verilen bazı destek fonlarından yararlandığı ortaya çıkmıştı. AB ile birlikte bazı vakıflardan da alınan fon, medyanın bağımsızlığı tartışmalarını beraberinde getirmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, fon alan medya kuruluşları hakkında açıklamada bulundu. Fon alan bazı grupların Türkiye’nin aleyhine çalıştığını söyleyen Özdemir, kanun teklifi verdiklerini söyledi. Meclis’e sunulan kanun teklifi ile fon alan medya kuruluşlarının lisanslarının iptal edilmesi sağlanacak.
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, bugün sahasında Malmö’yü konuk etti. Beşiktaş, ilk yarısından gol sesi çıkmayan mücadelede ikinci yarıda bulduğu gollerle Malmö’yü 2-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlıların gollerini Muçi ve Semih Kılıçsoy kaydetti. Malmö'nün tek golü ise Rieks'ten geldi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci galibiyetini alırken, Malmö ise tek galibiyette kaldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde 5. haftada Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma yarın yapılacak. Narin’in babası Arif Güran, mahkeme öncesinde açıklamalarda bulundu. Gazeteci Rojda Altıntaş’a konuşan baba Güran, iddianamede olmadığını iddia ettiği kamera görüntülerine tepki gösterdi. Arif Güran, cezaevinde olmayan 3 oğluyla birlikte TBMM önünde açlık grevi yapacağını söyledi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oynadığı maçların yabancı hakemler tarafından izlenmesi ve kimin hakkında daha fazla yanlış karar verildiğinin tespit edilmesini talep etmişti. Galatasaray cephesi, Ilıcalı’nın bu çağrısına 10 yıllık süreç incelensin diyerek cevap vermişti. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Galatasaray ile anlaştıklarını açıkladı. İki takımın da bu sezon oynadığı tüm maçlar 2 yabancı hakem tarafından incelenecek. Milli arada yapılacak değerlendirme sonrasında rapor herkesle paylaşılacak. Galatasaray cephesi ise Acun Ilıcalı'nın iddiasını yalanlandı.
ABD’de dün sandıklar kuruldu ve ABD Başkanlığına bir kez daha Donald Trump seçildi. ABD seçimleri, tüm dünyada da merakla izlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, CNN, BBC, Euronews, Bloomberg ve Al Jazeera gibi kanalların yayınlarına Türkiye reklamı verdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı tanıtım filmlerinin, 200 ülkede izlendiği kaydedildi.
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Tüm dünya ABD’de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini takip ederken, Katar’da yapılan referandum da dikkat çekti. Referandum ile kabul edilen yeni anayasada, Şura Konseyi için yapılan seçimler iptal edildi. Yeni anayasa ile konsey üyelerini Katar Emiri atayacak. Katar’daki referandum sonuçları, “seçimler iptal edildi” olarak yorumlandı. Katar Emiri Temim bin Hamad Al-Sani de referandum sonuçlarını Twitter’dan yaptığı paylaşımla kutladı.
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