Milyonlarca Kişi İzledi: ABD Seçim Yayınlarına Türkiye Reklamı
Milyonlarca Kişi İzledi: ABD Seçim Yayınlarına Türkiye Reklamı
ABD’de dün sandıklar kuruldu ve ABD Başkanlığına bir kez daha Donald Trump seçildi. ABD seçimleri, tüm dünyada da merakla izlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, CNN, BBC, Euronews, Bloomberg ve Al Jazeera gibi kanalların yayınlarına Türkiye reklamı verdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı tanıtım filmlerinin, 200 ülkede izlendiği kaydedildi.
İşte CNN ekranlarında yayınlanan Türkiye reklamından görüntüler
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 Kasım'da gerçekleşen ve tüm dünyanın merakla takip ettiği ABD başkanlık seçimi sürecinde, Türkiye'nin benzersiz turizm destinasyonlarının küresel sahnede bir kez daha gözler önüne serildiği belirtildi.
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Gün boyunca süren seçim özel yayınları sırasında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı tanıtım filmlerinin, CNN, BBC, Euronews, Bloomberg ve Al Jazeera gibi uluslararası haber kanallarının reklam aralarında, 200'den fazla ülkede izleyicilerle buluştuğu kaydedildi.
Türkiye'nin öne çıkan turizm merkezlerini ve kültürel zenginliklerini anlatan 'How to be Cool in İstanbul', 'Bodrum', 'Kapadokya', 'Deliciously Türkiye', 'Sustainability', 'Arkeoloji', 'Güney Doğu' ve 'Turkish Riviera' konulu filmlerin hem ülkenin güzelliklerini hem de sürdürülebilirlik, tarih ve mutfak kültürü gibi alanlardaki güçlü yönlerini küresel izleyiciye sunduğu ifade edildi.
Milyonlarca kişinin izlediği CNN yayınındaki Türkiye reklamı
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