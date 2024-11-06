Milyonlarca Kişi İzledi: ABD Seçim Yayınlarına Türkiye Reklamı

ABD’de dün sandıklar kuruldu ve ABD Başkanlığına bir kez daha Donald Trump seçildi. ABD seçimleri, tüm dünyada da merakla izlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, CNN, BBC, Euronews, Bloomberg ve Al Jazeera gibi kanalların yayınlarına Türkiye reklamı verdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı tanıtım filmlerinin, 200 ülkede izlendiği kaydedildi.

İşte CNN ekranlarında yayınlanan Türkiye reklamından görüntüler