MHP’den Lisans İptali İçin Kanun Teklifi: Yabancı Kuruluşlardan Fon Alan Medya Hedefte!
MHP’den Lisans İptali İçin Kanun Teklifi: Yabancı Kuruluşlardan Fon Alan Medya Hedefte!
Türkiye’de faaliyet gösteren bazı medya platformlarının, özellikle Avrupa Birliği (AB) tarafından verilen bazı destek fonlarından yararlandığı ortaya çıkmıştı. AB ile birlikte bazı vakıflardan da alınan fon, medyanın bağımsızlığı tartışmalarını beraberinde getirmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, fon alan medya kuruluşları hakkında açıklamada bulundu. Fon alan bazı grupların Türkiye’nin aleyhine çalıştığını söyleyen Özdemir, kanun teklifi verdiklerini söyledi. Meclis’e sunulan kanun teklifi ile fon alan medya kuruluşlarının lisanslarının iptal edilmesi sağlanacak.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, fon alan medya kuruluşlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsetti.
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“Son yıllarda bazı yabancı vakıf ve derneklerin farklı gerekçelerle ülkemizde faaliyet gösteren bazı yayın kuruluşları ve medya organlarını fonladığına dair bilgiler sıklıkla kamuoyuna yansımıştır. Fon alan kuruluşların da Türkiye’nin milli güvenliği aleyhine faaliyetler yürüttüğü de anlaşılmaktadır.”
“Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımıza verdiğimiz soru önergesinin ardından, yabancı vakıf ve derneklerden fon alan medya kuruluşları ve yayın organlarının RTÜK denetim ve onayına haiz lisanslarının iptal edilmesine dair kanun teklifimizi de meclise sunduk.”
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