MHP’den Lisans İptali İçin Kanun Teklifi: Yabancı Kuruluşlardan Fon Alan Medya Hedefte!

Türkiye’de faaliyet gösteren bazı medya platformlarının, özellikle Avrupa Birliği (AB) tarafından verilen bazı destek fonlarından yararlandığı ortaya çıkmıştı. AB ile birlikte bazı vakıflardan da alınan fon, medyanın bağımsızlığı tartışmalarını beraberinde getirmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, fon alan medya kuruluşları hakkında açıklamada bulundu. Fon alan bazı grupların Türkiye’nin aleyhine çalıştığını söyleyen Özdemir, kanun teklifi verdiklerini söyledi. Meclis’e sunulan kanun teklifi ile fon alan medya kuruluşlarının lisanslarının iptal edilmesi sağlanacak.