Katar’da İlginç Referandum: Halk Seçim Yerine Atamayı Tercih Etti
Katar’da İlginç Referandum: Halk Seçim Yerine Atamayı Tercih Etti
Tüm dünya ABD’de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini takip ederken, Katar’da yapılan referandum da dikkat çekti. Referandum ile kabul edilen yeni anayasada, Şura Konseyi için yapılan seçimler iptal edildi. Yeni anayasa ile konsey üyelerini Katar Emiri atayacak. Katar’daki referandum sonuçları, “seçimler iptal edildi” olarak yorumlandı. Katar Emiri Temim bin Hamad Al-Sani de referandum sonuçlarını Twitter’dan yaptığı paylaşımla kutladı.
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Türkiye’nin Körfez ülkeleri arasındaki en yakın müttefiklerinden Katar’da yaşayanlar geçtiğimiz günlerde sandık başına gitti.
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Euronews Türkçe’de yer alan habere göre; yeni anayasa geçerli oyların yüzde 90,6'sının onayıyla kabul edildi.
Yeni düzenlemeler uyarınca ülkenin danışma meclisi niteliğindeki Şura Konseyi yapılan seçimler iptal edilerek, bunun yerine şura üyelerinin atamayla göreve gelmesi kararlaştırıldı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani, sonuçların ardından sosyal paylaşım platformu X'te yayınladığı gönderide şöyle yazdı: "Katarlılar bugün kalıcı anayasaya yönelik değişiklik taslağıyla ilgili genel referanduma katılarak, atalarının ektiği tohumların meyvelerini kutladı."
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