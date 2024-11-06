Katar’da İlginç Referandum: Halk Seçim Yerine Atamayı Tercih Etti

Tüm dünya ABD’de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini takip ederken, Katar’da yapılan referandum da dikkat çekti. Referandum ile kabul edilen yeni anayasada, Şura Konseyi için yapılan seçimler iptal edildi. Yeni anayasa ile konsey üyelerini Katar Emiri atayacak. Katar’daki referandum sonuçları, “seçimler iptal edildi” olarak yorumlandı. Katar Emiri Temim bin Hamad Al-Sani de referandum sonuçlarını Twitter’dan yaptığı paylaşımla kutladı.