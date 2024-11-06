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İkinci Galibiyet: Beşiktaş, Malmö Engelini İkinci Yarıda Aştı

İkinci Galibiyet: Beşiktaş, Malmö Engelini İkinci Yarıda Aştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.11.2024 - 20:25 Son Güncelleme: 06.11.2024 - 20:31

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, bugün sahasında Malmö’yü konuk etti. Beşiktaş, ilk yarısından gol sesi çıkmayan mücadelede ikinci yarıda bulduğu gollerle Malmö’yü 2-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlıların gollerini Muçi ve Semih Kılıçsoy kaydetti. Malmö'nün tek golü ise Rieks'ten geldi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci galibiyetini alırken, Malmö ise tek galibiyette kaldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde 5. haftada Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

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UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö’yü kendi sahasında konuk etti.

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö’yü kendi sahasında konuk etti.

Siyah-beyazlılar, ilk yarısından gol sesi çıkmaya karşılaşmada rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, ilk yarısından gol sesi çıkmaya karşılaşmada rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri Muçi ve Semih Kılıçsoy kaydetti. Malmö’nün tek golü ise Rieks’ten geldi.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri Muçi ve Semih Kılıçsoy kaydetti. Malmö’nün tek golü ise Rieks’ten geldi.

Beşiktaş, bu galibiyetle ligdeki puanını 6’ya yükseltti ve maç fazlasıyla 14’üncü sıraya yükseldi.

Beşiktaş, bu galibiyetle ligdeki puanını 6’ya yükseltti ve maç fazlasıyla 14’üncü sıraya yükseldi.

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