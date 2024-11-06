ABD’deki FETÖ’cü Subay: Ölen Örgüt Lideri Fethullah Gülen’in Akrabası Çıktı
ABD’deki FETÖ’cü Subay: Ölen Örgüt Lideri Fethullah Gülen’in Akrabası Çıktı
Türkiye’ye büyük zararlar veren Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) birçok üyesi geçtiğimiz günlerde ölen FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in cenazesinde ortaya çıkmıştı. Gülen’in de akrabası olan Hayreddin Kalaç'ın, ABD ordusunda teğmen olarak görev yaptığı öğrenildi. Kalaç’ın, geçtiğimiz yıl okuldan mezun olduğu ve orduda göreve başladığı ortaya çıktı. Hayreddin Kalaç'ın New Jersey'de ABD ordusuna subay yetiştiren ‘The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers University'de okuduğu ve mezuniyet törenine ailesinin de katıldığı fotoğraflar basına yansıdı.
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Örgüt elebaşı Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve icra heyetinde yer alan Gülen'in bizzat yetiştirdiği ‘mollalardan' olan damat Adem Kalaç'ın’ın oğlu Hayrettin Kalaç’ın, ABD Ordusu’nda görev aldığı ortaya çıktı.
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Baba Kalaç’ın, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren ‘Ebru TV'nin de yöneticiliğini yaptığı öğrenildi.
Adem Kalaç'ın ayrıca Fetullah Gülen'in son anına kadar yanından ayrılmayan ‘Uzun Cevdet' lakaplı Gülen'in kara kutusu olan Cevdet Türkyolu'nun da bacanağı olduğu aktarıldı.
Hansa Zeynep ile evli olmasından ötürü ‘damat' kadrosunda yer alan ve eli oldukça güçlü olan Adem Kalaç'ın dört çocuğu olduğu, bunlardan biri olan Hayreddin Kalaç'ın New Jersey'de ABD ordusuna subay yetiştiren ‘The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers University'de okuduğu, 23 Mayıs 2023 tarihinde okuldan teğmen rütbesiyle mezun olduğu, mezuniyetine örgütün yönetim kadrosunda yer alan babası Adem Kalaç ile Fetullah Gülen'in öz yeğeni olan annesi Hansa Zeynep Kalaç'ın da katıldığı belirtildi.
Tam bir ABD vatandaşı gibi hayatını sürdüren Hayreddin Kalaç, ABD ordusunda subay olarak görevine devam ediyor.
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