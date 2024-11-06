ABD’deki FETÖ’cü Subay: Ölen Örgüt Lideri Fethullah Gülen’in Akrabası Çıktı

Türkiye’ye büyük zararlar veren Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) birçok üyesi geçtiğimiz günlerde ölen FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in cenazesinde ortaya çıkmıştı. Gülen’in de akrabası olan Hayreddin Kalaç'ın, ABD ordusunda teğmen olarak görev yaptığı öğrenildi. Kalaç’ın, geçtiğimiz yıl okuldan mezun olduğu ve orduda göreve başladığı ortaya çıktı. Hayreddin Kalaç'ın New Jersey'de ABD ordusuna subay yetiştiren ‘The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers University'de okuduğu ve mezuniyet törenine ailesinin de katıldığı fotoğraflar basına yansıdı.