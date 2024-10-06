6 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
6 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Ünlü oyuncu Çağtay Ulusoy, ülkemizde yaşanan dehşet verici olaylar karşısında sinirlerine hakim olmakta epey zorlandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yaşanan olaylara tepki gösterirken, gelecekten umudunu yitirmediğini dile getirdi.
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Daha önce üniversiteler için ‘fuhuş evleri’ gibi yorumlarda bulunan Akademisyen Ebubekir Sofuoğlu, geçtiğimiz gün yaşanan katliam için de “Eğer bu kızcağız İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı” açıklamasında bulunmuştu. Yeşim Salkım'dan akademisyene sert tepki geldi.
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri hakkında Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuştu.
Ece Seçkin, ülkede ardı arkası kesilmeyen olaylara tepkisini çok sert gösterdi.
Dün Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan Hande Yener hem enerjisi hem görünümüyle yine büyüledi. Yener'in son pozları "Gençlik iksiri mi içtin?" dedirtti.
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Geçtiğimiz günlerde bir dergiye evinin kapılarını açan Serenay Sarıkaya'nın ev dekorasyonu çok tartışılmıştı. Tabii ünlü oyuncunun ne kadar kazandığı da merak konusu olmuştu. Peki Serenay Sarıkaya'nın evi ve reklam kaşesi ne kadar? Sosyal medyadan ne kazanıyor? Nerede ne taşınmazı var? İşte detaylar...
Şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Demirel, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı "Doğal Olan Normal Doğum" temalı kamu spotuna tepki gösterdi!
Ceylan Ertem, dün iki genç kızın canice katledilmesinin ardından gündeme dair tepkisini ünlü isimlerin şiddet olaylarını hatırlatarak verdi!
Discord’da kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin başladığı panelin sahibi olduğu iddia edilen Deha Tuzcu hakkında Çakal'dan da bir açıklama geldi!
Kızı Eda'yı kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in taziye içip arayıp ağlayanlara sert uyarısı gündem olmuştu. Cenazede eşini sarılarak teselli eden Suden, o paylaşımı sonra ilk kez açıklamada bulundu.
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