5 Mayıs Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
5 Mayıs Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 5 Mayıs Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Küçükçekmece'de kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla çevredeki vatandaşlardan tepki gören annenin sözleri kan dondurdu. Kendisi ile tartışan ve kızın durumuna çok üzülen gruba 'Alın sizin olsun' diyerek kızını bırakan annenin tepkiler üzerine dönerek çocuğu geri aldığı görüldü.
31 Mart Seçimleri'nde Ak Parti'den CHP'ye geçen Kilis Belediyesi'nin Başkanı Hakan Bilecen, vatandaşların sineklerden rahatsız olduğunu öğrenmesi üzerine belediyenin sinek ilaçlama aracıyla sokakları gezerek ilaç sıktı.
Menzil Şeyhlerinden Seyyid Muhammed Fettah'ın oğlu Galip el Hüseyni Avrupa'da milyonluk Mercedes cipi ve korumasıyla görüntülendi.
Turizm sektörünün 'güçlü' markalarından biri olan Alkoçlar Otelcilik AŞ’nin konkordato talebi geri çevrildi. Mahkeme, geçtiğimiz 4 Nisan'da şirketin iflasına karar verdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimi kazandıkları 63 belediyede 'Refah Market'ler kuracağını açıkladı. Erbakan, yapılacak projenin bölge halkına istihdam ve gelir sağlayacağını söyledi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Bir kuş sütü eksik' başlıklı haberde geçen 'biftekli, kebaplı menü' iddialarını yalanladı. Diyanet'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan gönderide, haber sahibi BirGün'e dava açılacağı belirtildi.
6 Yaşında Evlendirme Davası'nda İstinaf Mahkemesi'nin cezayı az bularak bozması nedeniyle sanıklar, yarın hakim yeniden hakim karşısına çıkacak.
Survivor All Star'ın gözde yarışmacılarından Aleyna, sadece performansıyla değil güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yunanistan takımlarıyla birlikte oynanan oyunda bir Yunan yarışmacının Aleyna'ya hayranlığı gözlerden kaçmadı.
Son aylarda sık sık adından söz ettiren Yasin Cengiz'i sadece göbek dansı ile tanıyoruz. Peki 'Göbek Reis' aslında kimdir?
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında lider Galatasaray, Rams Park’ta Sivasspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, oldukça zorlu geçmesi beklenen mücadelen rahat bir galibiyet çıkarttı. Okan Buruk ve öğrencileri, 3 puanı 6 gole aldı.
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