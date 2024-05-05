Fatih Erbakan'dan 'Refah Market' Hamlesi: 'Bölge Halkına Gelir Sağlayacak Projeler Yapacağız'
Fatih Erbakan'dan 'Refah Market' Hamlesi: 'Bölge Halkına Gelir Sağlayacak Projeler Yapacağız'
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimi kazandıkları 63 belediyede 'Refah Market'ler kuracağını açıkladı. Erbakan, yapılacak projenin bölge halkına istihdam ve gelir sağlayacağını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah partisi'nden Hakkari'nin Derecik Belediyesi'ne başkan seçilen Hasan Dinç'i ziyaret eden Fatih Erbakan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Batı-Doğu ayrımı olmadan bölgelere hizmet götüreceklerini söyleyen Erbakan, kazandıkları 63 belediyede 'Refah Market' kuracaklarını söyledi.
Amaçlarının bölge halkına hizmet ve istihdam sağlamak olduğunu söyleyen Erbakan, '63 belediyemizi bulunduğu yerlerde üretilen ürünleri alıp o marketlerde satışını sağlayacağız. Derecik'in tahini ve unu gerekirse Urfa’da satılacaktır.' dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
İyi bir inisyatif olmakla beraber bu halkın ne kadar fakirleştiğinin göstergesi. Kent Lokantaları, Halk ekmekler, refah market, Tarım Kooperatif vs. İyi ki ... Devamını Gör
Bim'deki gibi emin markalı kıymaya benzeyen hayvansal atıklar da satılacak mı kıyma niyetine?